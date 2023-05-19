Депутат Свищев: «Русофобские настроения доходят до безумия. Болельщик может подать в суд на организаторов ЧМ, заставивших его снять футболку с надписью «Россия»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Сборная Беларуси по хоккею Государственная дума Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика стиль Хоккей

Дмитрий Свищев высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1).

– Некоторые русофобские настроения уже доходят до безумия. Конечно, такие вещи недопустимы.

Этот болельщик реально может подать в суд и наказать организаторов, которые заставили его снять футболку. Тем более это болельщик сборной Венгрии, и если он надел футболку с надписью «Россия», это его личное дело.

Если нам еще будут советовать, в каких майках и рубашках ходить, то можно дойти до безумства. Такие вещи надо оспаривать и организаторов наказывать.

– Изначально флаги России и Беларуси были запрещены на чемпионате мира, а Украины – разрешены.

– Не все так однозначно в Европе, если болельщики ходят в футболках с надписью «Россия», несмотря на запрет. Люди хотят выразить свою позицию и отношение к событиям.

Свои интересы можно отстаивать, и считаю, что пострадавший имеет право подать в суд, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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79 комментариев

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цэсемьэр
к чему все эти возмущения и крики? я что-то сомневаюсь, что в России можно спокойно ходить с желто-синими флагами или в майках сборной Украины.
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+130
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Красный чай
Тут то другое дело, директора в школах вызывают полицию на школьниц из за желто-синих косичек и аватарок в соц.сетях. Тут почему то свою позицию отстаивать нельзя как это советует делать свищев в европе.
+115
-9
+106
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несахар
запретить футболку с надписью россия - это безумие.
начать военную агрессию против украины - это не безумие.
не перепутайте.
+88
-13
+75
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ilyuha12
Ответ цэсемьэр
к чему все эти возмущения и крики? я что-то сомневаюсь, что в России можно спокойно ходить с желто-синими флагами или в майках сборной Украины.
Допустим, что у меня есть футболка сборной Украины Андрея Шевченко, купленная в 00х, так как я фанат Милана. Выйдя на улицу сейчас, я буду кого-нибудь дискредитировать? И нужно ли будет бронировать место в травматологическом отделении ГБ?
+55
-4
+51
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BananaMama
В Басманный?
+32
-1
+31
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PolarBear
Ответ ilyuha12
Допустим, что у меня есть футболка сборной Украины Андрея Шевченко, купленная в 00х, так как я фанат Милана. Выйдя на улицу сейчас, я буду кого-нибудь дискредитировать? И нужно ли будет бронировать место в травматологическом отделении ГБ?
У меня майка Ибрагимовича в сборной. И то я не рискую теперь одевать , особенно с синими шортами или джинсами
+28
-3
+25
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Andreir888
Судебные издержки лепутат Свищев оплатит?
+17
0
+17
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Fullhouse
Ответ Semen B
Почему же тогда западная демократия ведет себя, как наша диктатура?
Возможно, потому, что наша диктатура по-другому не понимает?
+25
-8
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Atsuktuvas
А еще года полтора назад русофобия в Европе не знала, что она существует...
+21
-4
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МТБ
Простите, но когда у нас не будет уголовных дел за «нет войне», «мир» и прочие безобидные слова, тогда будем говорить о других.
И да, тот болельщик просто снял футболку и продолжил смотреть. И он может подать в суд. А условная Скочиленко больше года сидит за ценники и ничего не может
+18
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+15
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serhuey
Ответ Костя Кот
срочно. напасть. на финов
пробовали уже. потом было не оч. хотя кучу территории отжали, а на Выборг сейчас смотреть печально.
+13
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Пользователь заблокирован
Там уже одни подали в суд, теперь жду, когда кое-кто в Гаагу подъедет …
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Oleg Olegov
В какой суд он может подать?)
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Matador
а ведь сможет подать в том то и дело
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Пользователь заблокирован
Ответ Semen B
Суд в Гааге никто из уважающих себя стран не признаёт.
Уважающих это каких ? Сирия ? КНДР ? Эритрея ? Так не признает, что даже в ЮАР на саммит БРИКС боятся поехать …
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Такая майка - пропаганда войны.
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Павел Мельников
Ответ Andreir888
Судебные издержки лепутат Свищев оплатит?
Нет. У него еле на хлеб с маргарином хватает, а те доходы, которые скрывает - показывать нельзя, происки врагов, понимаете.
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МТБ
Ответ Semen B
Суд в Гааге никто из уважающих себя стран не признаёт.
Вообще-то как раз наоборот
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Павел Мельников
Судитесь, Свищев, судитесь. Они золотые...
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nmnackjbxkasbk
пусть подает, делов-то.
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Мадрид наказывает!
Ответ serginn
Возмущения и крики конечно ни к чему, но в майках с надписью Финляндия можно гонять без проблем. А уж с надписью "Finlandia," так вообще зачёт.
А водку Финляндия можно пить? Она кстати есть в России щас?
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serginn
Ответ Мадрид наказывает!
А водку Финляндия можно пить? Она кстати есть в России щас?
Можно) В продаже не вижу, у меня ещё литра три в запасе есть, могу угостить)
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Jan T
Свои интересы можно отстаивать, и считаю, что пострадавший имеет право подать в суд, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Мало того, что футболку на халяву всучили, так ещё и судебные издержки хотят оплатить?
Свищеву вопрос: зачем венгру, болеющему за свою команду,
футболка другой команды? Совсем запутались с патриотическим психозом, чудаки.
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Realist2022
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Ответ Semen B
Суд в Гааге никто из уважающих себя стран не признаёт.
Всё наоборот, как раз страны-диктатуры, где у силовиков и военных иммунитет перед законом и где у правителя карманные суды, парламент, избирком.
Ну, я так понимаю, вы в семье и в конторе, в которой работаете, диктатором сами являетесь таким же, ну раз мысли у вас такие. Ну и раз вы поддерживаете правящую элиту нашей страны
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roni11
В какой суд? Замоскворецкий? Ихние решения никого кроме России не волнуют
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