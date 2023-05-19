Тардиф о баннере с националистическим лозунгом на ЧМ в Риге: «Не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования. Службы безопасности уведомлены»

Теги ИИХФ Сборная Канады по хоккею телевидение Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф не хочет, чтобы в соревнования под эгидой ИИХФ привносили политику.

12 мая во время матча ЧМ-2023 между сборными Латвии и Канады в Риге на трибунах был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага. Сообщается, что «Матч ТВ», транслировавший матч, обратил на это внимание маркетингового партнера ИИХФ компании «Инфронт». В итоге телеканалом было принято решение отказаться от дальнейшего показа матчей сборной Латвии на турнире. 

«Вот почему мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается.

Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены.

Конечно, невозможно сделать так, чтобы вообще ничего не происходило. После игры Латвия – Канада не было инцидентов», – сказал президент ИИХФ.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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5 комментариев

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serginn
Ну это не майка, ее просто так не снимешь, организаторам ничего не поделать...
+9
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Nikolas Polosukhin
Ответ Russ Ivan
Тардиф не хочет привносить политику, ага, поэтому с болельщика сняли футболку с названием Россия. МатчТв - просто кретины, что показывают это деревенское соревнование, лучше бы ретроспективу из нашего спорта крутили...
кстати, офигительная идея. ретро игры нхл и кубка мира.
+5
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Sobachkin
Ответ Russ Ivan
Тардиф не хочет привносить политику, ага, поэтому с болельщика сняли футболку с названием Россия. МатчТв - просто кретины, что показывают это деревенское соревнование, лучше бы ретроспективу из нашего спорта крутили...
Нормальный чемпионат. Пофиг на ботату
+5
-4
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Сергей Галынский
Да ладно,вы серьезно сейчас?
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