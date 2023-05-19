Тардиф о баннере с националистическим лозунгом на ЧМ в Риге: «Не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования. Службы безопасности уведомлены»

Люк Тардиф не хочет, чтобы в соревнования под эгидой ИИХФ привносили политику.

12 мая во время матча ЧМ-2023 между сборными Латвии и в Риге на трибунах был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага. Сообщается, что « », транслировавший матч, обратил на это внимание маркетингового партнера ИИХФ компании «Инфронт». В итоге телеканалом было принято решение отказаться от дальнейшего показа матчей сборной на турнире.

«Вот почему мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается.

Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены.

Конечно, невозможно сделать так, чтобы вообще ничего не происходило. После игры Латвия – Канада не было инцидентов», – сказал президент .

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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