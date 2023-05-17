Роман Ротенберг: «Суперсерия завершена! Ощущалось, что игры «России 25» волнуют людей больше, чем встречи ЧМ. Не осталось вопросов, нужна ли эта команда»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился эмоциями от завершения турне сборной «Россия 25».

В последнем матче российская команда обыграла Беларусь со счетом 3:2. Тренер «России 25» не стал проводить пресс-конференцию.

«Наше турне и наша Суперсерия завершены!

Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Миллеру, «Норникелю» и Владимиру Потанину, «Лиге Ставок» и Юрию Красовскому, которые помогли в создании этой сборной и организации турне. Без их адресной поддержки проведение этих матчей было бы невозможным. Сейчас внимание к спорту, помощь российской сборной особенно важны, мы это невероятно ценим!

Все ребята, которые сыграли за «Россию 25» – настоящие герои, которые по первому зову откликнулись на приглашение нашего штаба. У всех был самый протяженный и сложный сезон в карьере, многие играли на фоне травм, но достойно провели это турне.

7 побед в 9 матчах, а это 78%, – отличный результат в матчах против сильных и мотивированных соперников, всех ребят поздравляю с хорошей игрой. Ни к кому нет вопросов по самоотдаче, а усталость в самом конце сезона объяснима. Спортивный накал, высокий уровень хоккея, повреждения наших парней – свидетельство того, что все было максимально серьезно. Завоевание Кубка Победы – отличная награда для хоккеистов за качественно проделанную работу.

Думаю, ни у кого не осталось вопросов по поводу того, нужна ли эта команда в текущей ситуации. Мы видели переполненные трибуны в Челябинске, Красноярске, Туле, видели счастливые глаза людей, на матчи приходили целыми семьями. Ради этого мы и играем в хоккей, люди в регионах должны видеть родную сборную. Спасибо также Минску и Астане за гостеприимство!

Нас очень порадовала реакция и интерес к сборной – общий охват аудитории России 25 достиг 130 миллионов человек, 7,5 миллионов смотрели трансляции наших матчей. Ощущалось, что игры команды волнуют людей больше, чем встречи чемпионата мира, и только ради эмоций, которые мы получили в этом турне, стоило собирать сборную после трудного сезона.

Еще раз всем спасибо за поддержку! Вперед, Россия! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

40 комментариев

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bellyashe
что уж там, даже боевые действия на время величайшей суперсерии завершились, абсолютно все прильнули к экранам
+27
0
+27
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Men77
Че он там курит? Какая на хрен "суперсерия"?😁
+26
0
+26
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nastibuk
Сумасшедший
+16
0
+16
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Виктор Попов
Без шуток, он реально сумасшедший...
+13
0
+13
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Виталик Кравченко
Что-то санитары додго едут
+10
0
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Basyrov-2000
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
+8
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+8
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pele_kan
Россия 25 - это новый канал какой-то в зомбоящике?
+6
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Ми Ша
Как один человек может высказываться за всю страну? Сравнил ЧМ и свой гастрольный чёс по городам и сёлам . Не смеши
+6
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Первый глор Кливленда
Действительно, вопросов, нужна ли эта команда, не осталось. Хотя, их и до этой "суперсерии" (ахаха) не было.
+5
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Trash Talking
Боже, Рома. Мы до сих пор не знаем, что это сакральная "25" в названии сборной, а ты нас уже причисляешь к такому наивысшему уровню хоккея как Россия 25 - Беларусь. Рано нам еще осознавать величие этого момента...
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Давай Так
Кто, вообще, в здравом уме это смотрел...
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Розе Ротенбергино
Роман Борисыч сошел с ума
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Al561
Человек старается, хочет стать чемпионом по генерации бреда на спортсе))
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Игорь Луценко
А эти люди сейчас с вами в одной комнате, мистер Йозе Марино?
+3
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Dizzod
говорят канадцы очень впечатлены и отказываются смотреть кубок Стенли.
+3
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Lanc
Наконец-то напряжение спало. А то люди не могли поспать, откладывали дела и поездки, отпрашивались с работы, чтобы смотреть Суперсерию. Во время трансляций страна вымирала, пустели улицы, останавливались автобусы, трамваи и электрички.
+3
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Разрушающий мифы
Ответ Виктор Попов
Без шуток, он реально сумасшедший...
Он не сумасшедший. Он одержимый...
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jonnysilverhand01
Уже ? Как же так … примите наши поздравления Роман !! Это было величайшее событие в хоккее ! Спасибо ! На всю жизнь хватит …
+2
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Разрушающий мифы
Ответ jonnysilverhand01
Уже ? Как же так … примите наши поздравления Роман !! Это было величайшее событие в хоккее ! Спасибо ! На всю жизнь хватит …
Третьяк сказал, что в следующем году обязательно повторят. Уже города присматривают. А я вот думаю, на фиг сдался этот турнир КХЛ. Забацать серию с белорусами матчей так из восьмидесяти. Судя по многочисленным высказываниям ветеранов, народ вообще в экстазе будет.
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Max Bochkov
Мир. Дверь. Мяч.
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Макс Николаев
"Юпитеру больше не наливать" (с)
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GromwuD
просто забористыми травами высказывания этого персонажа не объяснить
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Сергей Орлов
Не осталось, да. Не нужна, конечно.
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RAMIK
Лично я не следил. А играя мы на ЧМ, то следил бы.
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Joss Stone
в какой реальности он живёт?
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