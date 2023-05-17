Роман Ротенберг: «Суперсерия завершена! Ощущалось, что игры «России 25» волнуют людей больше, чем встречи ЧМ. Не осталось вопросов, нужна ли эта команда»

Роман Ротенберг поделился эмоциями от завершения турне сборной «Россия 25».

В последнем матче российская команда обыграла Беларусь со счетом 3:2. Тренер «России 25» не стал проводить пресс-конференцию.

«Наше турне и наша Суперсерия завершены!

Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Миллеру, «Норникелю» и Владимиру Потанину, «Лиге Ставок» и Юрию Красовскому, которые помогли в создании этой сборной и организации турне. Без их адресной поддержки проведение этих матчей было бы невозможным. Сейчас внимание к спорту, помощь российской сборной особенно важны, мы это невероятно ценим!

Все ребята, которые сыграли за «Россию 25» – настоящие герои, которые по первому зову откликнулись на приглашение нашего штаба. У всех был самый протяженный и сложный сезон в карьере, многие играли на фоне травм, но достойно провели это турне.

7 побед в 9 матчах, а это 78%, – отличный результат в матчах против сильных и мотивированных соперников, всех ребят поздравляю с хорошей игрой. Ни к кому нет вопросов по самоотдаче, а усталость в самом конце сезона объяснима. Спортивный накал, высокий уровень хоккея, повреждения наших парней – свидетельство того, что все было максимально серьезно. Завоевание Кубка Победы – отличная награда для хоккеистов за качественно проделанную работу.

Думаю, ни у кого не осталось вопросов по поводу того, нужна ли эта команда в текущей ситуации. Мы видели переполненные трибуны в Челябинске, Красноярске, Туле, видели счастливые глаза людей, на матчи приходили целыми семьями. Ради этого мы и играем в хоккей, люди в регионах должны видеть родную сборную. Спасибо также Минску и Астане за гостеприимство!

Нас очень порадовала реакция и интерес к сборной – общий охват аудитории России 25 достиг 130 миллионов человек, 7,5 миллионов смотрели трансляции наших матчей. Ощущалось, что игры команды волнуют людей больше, чем встречи чемпионата мира, и только ради эмоций, которые мы получили в этом турне, стоило собирать сборную после трудного сезона.

Еще раз всем спасибо за поддержку! Вперед, Россия! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺», – написал Ротенберг в телеграм-канале.