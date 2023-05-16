Пресс-конференция с участием Ротенберга отменена по инициативе «России 25»

Пресс-конференция с участием Романа Ротенберга отменена по инициативе «России 25».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной .

Сегодня, 16 мая, в Минске сборная «России 25» и Беларусь провели заключительный матч турне «Лига Ставок Большой тур сборной».

Победу со счетом 3:2 одержали российские хоккеисты.

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Под его руководством команда одержала шесть побед в восьми играх против Беларуси и выиграла Кубок Победы.