Пресс-конференция с участием Ротенберга отменена по инициативе «России 25»
Пресс-конференция с участием Романа Ротенберга отменена по инициативе «России 25».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Беларуси.
Сегодня, 16 мая, в Минске сборная «России 25» и Беларусь провели заключительный матч турне «Лига Ставок Большой тур сборной».
Победу со счетом 3:2 одержали российские хоккеисты.
Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Под его руководством команда одержала шесть побед в восьми играх против Беларуси и выиграла Кубок Победы.
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