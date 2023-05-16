Пресс-конференция с участием Ротенберга отменена по инициативе «России 25»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Пресс-конференция с участием Романа Ротенберга отменена по инициативе «России 25».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Беларуси.

Сегодня, 16 мая, в Минске сборная «России 25» и Беларусь провели заключительный матч турне «Лига Ставок Большой тур сборной».

Победу со счетом 3:2 одержали российские хоккеисты.

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Под его руководством команда одержала шесть побед в восьми играх против Беларуси и выиграла Кубок Победы.

11 комментариев

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Мудринич
Стыдно стало?
+26
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+26
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Ебздрогыч
У него передоз патриотизма и пафоса
+21
-1
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Дмитрий Якушевич
Увидел комментарии на спортсе и расстроился
+18
0
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Марат Бизяев
Походу трезвый сегодня и понял что это все ерунда
+10
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_Абырвалг_
Дошло , что это никому не интересно .
+8
0
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dm1959
Казахи не позвонили?
+5
0
+5
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МакДи 97
Забухал парень. Понять и простить. Кубок Стэнли же выиграл
+3
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+3
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oberkorn
Походу уже лукашегко он тоже достал.
+2
0
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The world champion 1998
Ну, хоть что-то хорошее.
+1
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Jeff Lebowski
Какая-то вакханалия просто.
+1
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Rare Shyy
Йозе Марино празднует выход Интера в финал ЛЧ, что непонятного. Завтра с бодуна будет конференция
0
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