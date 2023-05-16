Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» и Беларусь завершат турне в Минске. Команды проведут 8-й матч за 2 недели

Сборные России и Беларуси проведут заключительный матч турне.

Сборные сыграют в Минске, где завершится «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 8-й матч против в рамках турне.

В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске выиграли россияне (5:1), в Туле Россия победила в двух играх (4:1 и 2:1 ОТ). В первой игре в Минске победили белорусы (2:3).

Лига Ставок Большой тур сборной

Беларусь – «Россия 25» – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.