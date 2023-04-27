Дементьев о ЧМ-2023 в Риге: «Не хотят там видеть наши флаги – и не надо. Но и забывать об этом нельзя»

Алексей Дементьев высказался о том, что флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 в Риге.

– Ситуация складывается так, что у нас нет никаких рычагов влияния на проведение чемпионата мира. Думаю, не надо обращать внимания на все происходящее и даже говорить об этом.

Не хотят там видеть наши флаги – и не надо. Но и забывать об этом нельзя. Надо будет вернуться к этому вопросу, когда в наших руках будет сосредоточено больше возможностей для отстаивания своих законных интересов.

– Как вы считаете, нужно ли смотреть чемпионат мира без сборной России?

– Смотреть и следить надо – за новыми именами и новыми тенденциями, за тренерскими решениями. Почему мы должны поддаваться давлению политики и лишать себя удовольствия от игры в хоккей? Уверен, что надо смотреть, быть в курсе событий и готовиться. Рано или поздно мы все равно будем играть против этих хоккеистов и тренеров. Это неизбежно, – заявил агент и хоккейный эксперт Дементьев.

Флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге: «Украинский флаг приносить разрешено»