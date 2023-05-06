Марченко об Овечкине: «Любой его форме позавидует. Понимание игры на космическом уровне плюс опыт. Наперед все знает»
Кирилл Марченко сказал, что Александр Овечкин обладает космическим уровнем понимания игры.
– Вы не только ужинали с Овечкиным, но и играли против него. Как вы считаете, почему его до сих пор никто не может остановить на льду?
– Начнем с того, что он физически очень сильный. Сколько ему лет, а он все равно в потрясающей форме, любой игрок ему позавидует. Помню, как он от меня в овертайме убежал, но не забил, за это ему спасибо большое.
– То есть он быстрее вас?
– Ну, видимо, да. В том моменте было так, что быстрее. Понимание игры у него на космическом уровне плюс опыт. Думаю, он наперед все знает.
– Кто, кроме Овечкина, вызывает ваше восхищение?
– Я очень рад, что познакомился с Овечкиным. Он не просто крутой игрок, но и добрый, отзывчивый человек. В личном общении Александр совершенно обычный. За этого я его только больше стал уважать. Именно поэтому я поставлю Овечкина на первое место.
Я смотрю на Макдэвида: с ним лично я не знаком, не знаю, какой он человек, но на льду есть чему у него поучиться. Так я могу сказать и про Кучерова, и про Маккиннона. Да вообще в каждом клубе есть игроки, которые заслуживают внимания, – сказал форвард «Коламбуса».
Если бы Скотт Стивенс захотел его припечатать как Линдроса - скорее себе плечо бы выбил, чем вырубил Ови)
Это ни в коем случае не камень в сторону Макдэвида и Кросби, они тоже великие хоккеисты, но Овечкин уникален. Такой машины по голам мы в нашей жизни скорее всего больше не увидим.