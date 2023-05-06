Марченко об Овечкине: «Любой его форме позавидует. Понимание игры на космическом уровне плюс опыт. Наперед все знает»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сказал, что Александр Овечкин обладает космическим уровнем понимания игры.

– Вы не только ужинали с Овечкиным, но и играли против него. Как вы считаете, почему его до сих пор никто не может остановить на льду?

– Начнем с того, что он физически очень сильный. Сколько ему лет, а он все равно в потрясающей форме, любой игрок ему позавидует. Помню, как он от меня в овертайме убежал, но не забил, за это ему спасибо большое.

– То есть он быстрее вас?

– Ну, видимо, да. В том моменте было так, что быстрее. Понимание игры у него на космическом уровне плюс опыт. Думаю, он наперед все знает.

– Кто, кроме Овечкина, вызывает ваше восхищение?

– Я очень рад, что познакомился с Овечкиным. Он не просто крутой игрок, но и добрый, отзывчивый человек. В личном общении Александр совершенно обычный. За этого я его только больше стал уважать. Именно поэтому я поставлю Овечкина на первое место.

Я смотрю на Макдэвида: с ним лично я не знаком, не знаю, какой он человек, но на льду есть чему у него поучиться. Так я могу сказать и про Кучерова, и про Маккиннона. Да вообще в каждом клубе есть игроки, которые заслуживают внимания, – сказал форвард «Коламбуса». 

17 комментариев

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Кеша
Александр Михайлович Овечкин -лучший отечественный хоккеист 21 века и один из лучших на Планете. Все честно сказал парень - Овечкин все может , все знает на три шага вперед. Все знают где его офис . Но ни один самый выдающийся голкипер не может ничего сделать. Ошеломляющей силы бросок и молниеносная работа рук .
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+8
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hhlg
Ответ jonnysilverhand01
Космический уровень игры, особенно понимание первого раунда плей-офф
У Марио Лемье 2 КС, а у Криса Куница 4. Понимание игры у Криса в 2 раза больше, чем у Марио. Так и запишем 😁
+7
-1
+6
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АРХАТ
Ну ему со здоровьем повезло
Если бы Скотт Стивенс захотел его припечатать как Линдроса - скорее себе плечо бы выбил, чем вырубил Ови)
+5
-1
+4
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boxellevogue
Ответ АРХАТ
Ну ему со здоровьем повезло Если бы Скотт Стивенс захотел его припечатать как Линдроса - скорее себе плечо бы выбил, чем вырубил Ови)
Малкин со здоровьем Овечкина - вот это во бы лучший в мире хоккеист
+6
-2
+4
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Alejandro Rodriguez
Макдэвиды и Кросби будут появляться каждые 10 лет, а вот Овечкины появляются раз в 100 лет.
Это ни в коем случае не камень в сторону Макдэвида и Кросби, они тоже великие хоккеисты, но Овечкин уникален. Такой машины по голам мы в нашей жизни скорее всего больше не увидим.
+4
-1
+3
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АРХАТ
Ответ Esson
возможно что плечо выбили бы у Стивенсона
Да, это и имел ввиду.
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Splin
Если у Ови на космичечком🤭, то на каком, к примеру у 99го и 66го? На межгалактическом, это как минимум😬
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Splin
Ответ Кеша
Александр Михайлович Овечкин -лучший отечественный хоккеист 21 века и один из лучших на Планете. Все честно сказал парень - Овечкин все может , все знает на три шага вперед. Все знают где его офис . Но ни один самый выдающийся голкипер не может ничего сделать. Ошеломляющей силы бросок и молниеносная работа рук .
и где связь между его стоянием в офисе и броском, с пониманием игры на несколько шагов вперед. Нет у него никакого просчитывания игры на несколько шагов вперед, как у гениальных центров, к примеру
+2
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Splin
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
а вы читать не тем, на чем сидите, не пробовали?
+2
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Esson
Ответ АРХАТ
Ну ему со здоровьем повезло Если бы Скотт Стивенс захотел его припечатать как Линдроса - скорее себе плечо бы выбил, чем вырубил Ови)
возможно что плечо выбили бы у Стивенсона
+2
-1
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Тиль Улленшпигель
Из свежего - пас на пятак между ног защитнику под бросок Кузнецова - эстетика высшей пробы 🤤
0
0
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Кеша
Ответ Splin
и где связь между его стоянием в офисе и броском, с пониманием игры на несколько шагов вперед. Нет у него никакого просчитывания игры на несколько шагов вперед, как у гениальных центров, к примеру
Комментарий удален пользователем
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hhlg
Ответ Splin
и где связь между его стоянием в офисе и броском, с пониманием игры на несколько шагов вперед. Нет у него никакого просчитывания игры на несколько шагов вперед, как у гениальных центров, к примеру
Экспертное мнение которое мы заслужили 😂
+1
-1
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Олег Усов
Ответ boxellevogue
Малкин со здоровьем Овечкина - вот это во бы лучший в мире хоккеист
в твоих мечтах только
0
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Alejandro Rodriguez
Ответ jonnysilverhand01
Понимание игры у Жени Малкина, который три раза Стенли брал, а Овечкин - это бомбить с одной точки в большинстве - здесь особого понимания игры я не вижу … а вылетать из года в год в первом раунде, ну знаешь, такое себе
Вот поэтому и ты лишь комменты пишешь на спортс.ру, а спецы в НХЛ так не думают)
+2
-2
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