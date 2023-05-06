Марченко об Овечкине: «Любой его форме позавидует. Понимание игры на космическом уровне плюс опыт. Наперед все знает»

Кирилл Марченко сказал, что Александр Овечкин обладает космическим уровнем понимания игры.

– Вы не только ужинали с Овечкиным, но и играли против него. Как вы считаете, почему его до сих пор никто не может остановить на льду?

– Начнем с того, что он физически очень сильный. Сколько ему лет, а он все равно в потрясающей форме, любой игрок ему позавидует. Помню, как он от меня в овертайме убежал, но не забил, за это ему спасибо большое.

– То есть он быстрее вас?

– Ну, видимо, да. В том моменте было так, что быстрее. Понимание игры у него на космическом уровне плюс опыт. Думаю, он наперед все знает.

– Кто, кроме Овечкина, вызывает ваше восхищение?

– Я очень рад, что познакомился с Овечкиным. Он не просто крутой игрок, но и добрый, отзывчивый человек. В личном общении совершенно обычный. За этого я его только больше стал уважать. Именно поэтому я поставлю Овечкина на первое место.

Я смотрю на Макдэвида: с ним лично я не знаком, не знаю, какой он человек, но на льду есть чему у него поучиться. Так я могу сказать и про Кучерова, и про Маккиннона. Да вообще в каждом клубе есть игроки, которые заслуживают внимания, – сказал форвард « ».