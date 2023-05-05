Марченко о 21+4 в сезоне: «Старался отдавать, просто не шло. Отдаю, и игрок «1 в 0» не забивает, спустя 30 секунд забивает, но не с моей передачи. Смеялся уже»

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко высказался о своем соотношении голов и передач в дебютном сезоне в НХЛ.

В 59 играх за «Коламбус» 22-летний нападающий забросил 21 шайбу и сделал 4 результативные передачи. 

Россиянин стал первым игроком с 1926 года, набравшим первые 10 очков в лиге только за счет голов. 

– У вас долго не шли передачи, только голы. Вы реально из-за этого переживали или просто шутили на эту тему?

– Да в конце-то передачи тоже особо не шли (смеется). У меня четыре передачи за сезон. У Кучерова столько может быть за один матч! Я забивать люблю больше, чем отдавать, поэтому не переживал за ассисты. Но все равно старался отдавать, просто не шло.

Я отдаю игроку, который убегает «один в ноль», и он не забивает, а спустя 30 секунд он забивает, но не с моей передачи. Я уже смеялся в такие моменты.

При этом понимал, что моя главная задача – забивать. Хотя решил, что этим летом буду плотно тренировать передачи, – сказал Марченко

3 комментария

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madr01
Просто не везло.
Я видел матч, в котором у Марча было 2 убойные передачи. Сперва Карсон Майеру на выход один в ноль и тот бьет в перекладину. Потом Силлинджеру из за ворот на пятак - тот промахивается по пустым воротам. И в тот момент у него еще было ноль передач.
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