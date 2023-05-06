Марченко о последнем месте «Коламбуса» на Востоке: «У нас самая молодая команда в лиге, так что все впереди»

Кирилл Марченко назвал «Коламбус» самой молодой командой в НХЛ.

— Насколько сложно играть в команде, которая идет на последнем месте в конференции?

— Это случилось во многом из-за травм, их правда было очень много. У нас не было сбалансированного состава, звенья постоянно менялись. Вратари часто травмировались.

Игра в такой команде отличается от того, когда выступаешь в клубе, который идет на лидирующих позициях. Меньше игры с шайбой, меньше игры в зоне атаки.

Мне нравится , что здесь все быстро меняется; тут нет команд, которые много лет идут аутсайдерами. Пропасти между командами нет. Посмотрите на серию «Бостон» — «Флорида». «Пантерс» в последний момент попали в плей-офф и обыграли «Брюинс», которые 65 побед одержали.

У нас самая молодая команда в лиге, так что все впереди, – сказал форвард « ».