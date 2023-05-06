Марченко о последнем месте «Коламбуса» на Востоке: «У нас самая молодая команда в лиге, так что все впереди»

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко назвал «Коламбус» самой молодой командой в НХЛ.

— Насколько сложно играть в команде, которая идет на последнем месте в конференции?

— Это случилось во многом из-за травм, их правда было очень много. У нас не было сбалансированного состава, звенья постоянно менялись. Вратари часто травмировались.

Игра в такой команде отличается от того, когда выступаешь в клубе, который идет на лидирующих позициях. Меньше игры с шайбой, меньше игры в зоне атаки.

Мне нравится НХЛ, что здесь все быстро меняется; тут нет команд, которые много лет идут аутсайдерами. Пропасти между командами нет. Посмотрите на серию «Бостон» — «Флорида». «Пантерс» в последний момент попали в плей-офф и обыграли «Брюинс», которые 65 побед одержали.

У нас самая молодая команда в лиге, так что все впереди, – сказал форвард «Коламбуса».

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4 комментария

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хОКкейный батя
Марченко - Воронков - Чинахов, Тарасов
Русская диаспора Колумбуса
+5
-1
+4
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Misson
По именам состав Коламбуса вполне неплох - Веренски в роли местной звезды, Годро и Лайне в качестве приглашенных прим. И куча молодых талантов: Кент Джонсон, Силлинджер, Йиричек, Боквист, Марченко, Свозил, Чинахов. Теперь Воронков подъезжает. Еще и на предстоящем драфте будет взят топовый проспект (возможно даже сам Беддард, ну или как минимум Фантилли или Карлсон). Но самое главное - теперь надо из всех разношерстных компонентов сварганить хороший вкусный винегрет. Смогут? Не уверен.
+3
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+3
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хОКкейный батя
Ответ LOsP06GH
Какая диаспора, не смешите! Тарасов не тащит, Чинахов ни рыба ни мясо, что покажет Воронков ещё неизвестно.
Да
0
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