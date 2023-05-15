Ротенберг о сезоне до июня: «Разговоры Ларионова не имеют фактуры. А если канадцев и американцев из КХЛ заберут на ЧМ? Видите, какой рекордный ажиотаж вокруг сборной»

Теги СКА Торпедо Сборная России по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на возможность продлить хоккейный сезон до июня.

– Игорь Ларионов предлагал играть в хоккей до июня. Сейчас, по сути, мы видим, как реализовался его план?

– Знаете, у нас осталось сил ровно на 60 минут завтрашнего матча. Ну еще и на овертайм с буллитами, если они будут.

Да, Игорь Ларионов это сказал – но там много нюансов. Сейчас у нас календарь правильный.

Потому что в КХЛ играет много канадцев и американцев. А если их заберут на чемпионат мира?

Вот Ларионов с «Торпедо» выходит в полуфинал на СКА, а у него из состава забирают трех канадцев. А по закону ИИХФ отказать нельзя. Ну никак.

Так что разговоры как у Ларионова не имеют под собой никакой фактуры. Это просто общение. Можно фантазировать сколько угодно. А есть реальные ситуации.

ФХР и КХЛ обсудят этот вопрос. Но у нас сейчас идеальный график. В мае мы проводим Суперсерию с белорусами. Всех все устраивает.

Вы сами видите, какой рекордный ажиотаж вокруг сборной. Дома мы победили белорусов во всех матчах, а это очень хороший показатель, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».

Игорь Ларионов: «До боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. 6 команд выбыли сразу, сейчас еще 8 – это очень беспокоит»

21 комментарий

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Алексей Дольский
Суперсерия с белорусами...
+26
0
+26
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Basil Poliduris
Ответ Алексей Дольский
Суперсерия с белорусами...
Ажиотаж...
+16
0
+16
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Vadoniy
Рекордный ажиотаж?
+6
0
+6
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J-12
изыйди
+5
0
+5
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АРТУР АЛИЕВ
Да кто такой этот Ларионов??! Сколько матчей он видел?
+5
0
+5
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Donbass
Кто то скажите Ротенбергу что его комментарии не имеют под собой никакой фактуры.
+4
0
+4
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tommy_hell_trigger
Суперсерия, рекордный ажиотаж…и Беларусь🤣
Занавес
+3
0
+3
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Кеша
Ротенберг просто охренел в своей мании величия ! Ты кто вообще ? Где играл? Что ты вообще понимаешь в подготовке игроков? Твой хоккей-это первенство аптеки. Без Зуба и Леща ты вообще никто в хоккее.
+3
0
+3
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Разрушающий мифы
Ну и сколько канадцев и американцев из КХЛ играет сейчас на ЧМ. Что-то мне подсказывает, что ноль. Зато Рома под благовидным предлогом тешит своё самолюбие, а заодно проводит предсезонный сбор СКА с просмотром кандидатов в свою команду. Конечно с его точки зрения это очень правильно. На фиг нужен сейчас какой-то там неинтересны плей-офф КХЛ.
+2
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+2
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bailen
Подскажите какой счет в суперсерии?!
+2
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Mbest77
НХЛ не пускает же, чем мы хуже?
+2
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Разрушающий мифы
Сказочный.....
+1
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Владимири Йолкиннен
Когда все собираются с языками у его пятой точки это и есть ажиотаж
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Max Bochkov
Прямо вот представляю себе планёрку Спортс.ру:
Главред:
- Нам нужно больше новостей о Романе Ротенберге, они собирают много просмотров и комментариев.
Журналист 1:
- Но ведь он говорит чушь и бред?
Главред:
Неважно! Главное - просмотры... И добавьте еще между Терюшковым и Мостовым немного Илюмжинова с инопланетянами. Нам нужен трафик...
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jonnysilverhand01
Роман, как всегда … фантастику выдает
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genowayy
Дома мы победили белорусов во всех матчах, а это очень хороший показатель – дожили
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Joe Rage
Ответ Max Bochkov
Прямо вот представляю себе планёрку Спортс.ру: Главред: - Нам нужно больше новостей о Романе Ротенберге, они собирают много просмотров и комментариев. Журналист 1: - Но ведь он говорит чушь и бред? Главред: Неважно! Главное - просмотры... И добавьте еще между Терюшковым и Мостовым немного Илюмжинова с инопланетянами. Нам нужен трафик...
Илюмжинова? Ну ты вспомнил))
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Joe Rage
Ответ Max Bochkov
Прямо вот представляю себе планёрку Спортс.ру: Главред: - Нам нужно больше новостей о Романе Ротенберге, они собирают много просмотров и комментариев. Журналист 1: - Но ведь он говорит чушь и бред? Главред: Неважно! Главное - просмотры... И добавьте еще между Терюшковым и Мостовым немного Илюмжинова с инопланетянами. Нам нужен трафик...
А, прям щас погуглил, оказывается я вчера пропустил его бредовое интервью, сижу читаю теперь)
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