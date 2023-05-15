Ротенберг о сезоне до июня: «Разговоры Ларионова не имеют фактуры. А если канадцев и американцев из КХЛ заберут на ЧМ? Видите, какой рекордный ажиотаж вокруг сборной»
Роман Ротенберг отреагировал на возможность продлить хоккейный сезон до июня.
– Игорь Ларионов предлагал играть в хоккей до июня. Сейчас, по сути, мы видим, как реализовался его план?
– Знаете, у нас осталось сил ровно на 60 минут завтрашнего матча. Ну еще и на овертайм с буллитами, если они будут.
Да, Игорь Ларионов это сказал – но там много нюансов. Сейчас у нас календарь правильный.
Потому что в КХЛ играет много канадцев и американцев. А если их заберут на чемпионат мира?
Вот Ларионов с «Торпедо» выходит в полуфинал на СКА, а у него из состава забирают трех канадцев. А по закону ИИХФ отказать нельзя. Ну никак.
Так что разговоры как у Ларионова не имеют под собой никакой фактуры. Это просто общение. Можно фантазировать сколько угодно. А есть реальные ситуации.
ФХР и КХЛ обсудят этот вопрос. Но у нас сейчас идеальный график. В мае мы проводим Суперсерию с белорусами. Всех все устраивает.
Вы сами видите, какой рекордный ажиотаж вокруг сборной. Дома мы победили белорусов во всех матчах, а это очень хороший показатель, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».
Игорь Ларионов: «До боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. 6 команд выбыли сразу, сейчас еще 8 – это очень беспокоит»
Занавес
Главред:
- Нам нужно больше новостей о Романе Ротенберге, они собирают много просмотров и комментариев.
Журналист 1:
- Но ведь он говорит чушь и бред?
Главред:
Неважно! Главное - просмотры... И добавьте еще между Терюшковым и Мостовым немного Илюмжинова с инопланетянами. Нам нужен трафик...