Ротенберг о сезоне до июня: «Разговоры Ларионова не имеют фактуры. А если канадцев и американцев из КХЛ заберут на ЧМ? Видите, какой рекордный ажиотаж вокруг сборной»

Роман Ротенберг отреагировал на возможность продлить хоккейный сезон до июня.

– Игорь Ларионов предлагал играть в хоккей до июня. Сейчас, по сути, мы видим, как реализовался его план?

– Знаете, у нас осталось сил ровно на 60 минут завтрашнего матча. Ну еще и на овертайм с буллитами, если они будут.

Да, Игорь Ларионов это сказал – но там много нюансов. Сейчас у нас календарь правильный.

Потому что в играет много канадцев и американцев. А если их заберут на чемпионат мира?

Вот Ларионов с « » выходит в полуфинал на , а у него из состава забирают трех канадцев. А по закону ИИХФ отказать нельзя. Ну никак.

Так что разговоры как у Ларионова не имеют под собой никакой фактуры. Это просто общение. Можно фантазировать сколько угодно. А есть реальные ситуации.

ФХР и КХЛ обсудят этот вопрос. Но у нас сейчас идеальный график. В мае мы проводим Суперсерию с белорусами. Всех все устраивает.

Вы сами видите, какой рекордный ажиотаж вокруг сборной. Дома мы победили белорусов во всех матчах, а это очень хороший показатель, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».

Игорь Ларионов: «До боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. 6 команд выбыли сразу, сейчас еще 8 – это очень беспокоит»