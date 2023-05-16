Ротенберг об играх против Беларуси: «Вся страна смотрит за нашей Суперсерией. Болельщики пишут, что мы здорово играем. ТВ-рейтинги бьют рекорды»

Теги болельщики телевидение Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ФХБ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о реакции болельщиков на игры «России 25» против Беларуси.

– Был турнир с участием команд Беларуси, России и Казахстана в Москве, был в Астане. Есть ли в планах провести такой турнир в Минске?

– Надеюсь, да. Чем больше игр, тем лучше. Хоккей всех радует. Многие до турне писали, что оно не нужно. Сейчас вся страна смотрит за нашей Суперсерией. Мне многие болельщики пишут, что мы здорово играем, что замечательная атмосфера на всех аренах. Везде полные трибуны! Телевизионные рейтинги бьют рекорды!

Вся страна заговорила о наших хоккеистах, хоккеистах сборной Беларуси. Я вижу, что и у вас [в Беларуси] это обсуждается. Когда мы нужны, когда о нас пишут, а болельщики ходят на игры – это же здорово! Для этого мы и работаем.

Я считаю, большой успех, что мы смогли организовать эту Суперсерию, сыграли в Казахстане. Очень тяжело, что было много перелетов. Для хоккеиста это тяжелее, чем Олимпиада или чемпионат мира: нет времени для восстановление. Тяжело идеально выстроить для этого инфраструктуру, поэтому обе команды – это просто герои.

Видно, что коллективы уже на пределе, но они бьются. Что касается будущего, то чем больше будет турниров, тем лучше для всех, – сказал главный тренер сборной «России 25» Ротенберг.

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86 комментариев

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Dszubov
кто-нибудь смотрел матчи?
+158
-1
+157
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Elessar08
Это уже какой-то новый вид стендап комедии.
+80
0
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Mirko Savic
Рома, всем до п#зды!
+61
0
+61
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Джесси Пинкман
Не понимаю, кому он по ушам ездит. Чисто идиот.
+51
0
+51
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valery.66
Ненормальный...
+34
0
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avcgloronalduMU
с каких пор боты - это настоящие болельщики?
даже счёт матча не интересен, и уж тем более это смотреть))
+31
0
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yulay
страна-имитация. При всей моей нелюбви к СССР, раньше хотя бы Суперсерии были против НХЛ и Канады, а сейчас - сборной, состоящией из игроков второго плана даже в КХЛ.
+30
0
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_Абырвалг_
Дорогая передача ! Во субботу , чуть не плача. Вся канатчикова дача , к телевизору рвалась. )))
+24
0
+24
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Ярослав Гордеев
Параллельная реальность в действии
+24
0
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Maksmen1995
Ответ Dszubov
кто-нибудь смотрел матчи?
сам Йозе
+20
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aim
Он либо прикалывается, либо и впрямь болен
+16
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J-12
чего *****???
+10
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Al561
Что, реально кто-то смотрит?
+8
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fatov65@mail.ru
Ну это клиника
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Евгений Мешков
Ответ Dszubov
кто-нибудь смотрел матчи?
полные трибуны
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Владимир Ч
шут гороховый
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Эрик Бадретдинов
Ну вы поняли, какой здесь эмодзи
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Anti S
Как только Роман поменял дилера, результат сразу пришел, болельщики стали видеться и некоторые стали писать, причём напрямую во сне
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Иван Петров
Я вот не смотрел. Неинтересно. Суррогат.
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Anthony Hlyanov
он сам это придумывает или ему информацию кто то сует такую?
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jonnysilverhand01
Просыпайсяяяяяяя
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SerGa
Сказочный…
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Евгений Мешков
посчитаем в конце лета, сколько по итогу в СКА окажется из игроков этой сборной)
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nnp165
"Отучаемся говорить за всех"(с)
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Большое сердце Неймара
Ромка где-то в параллельной вселенной находится. как можно нести такую чушь.
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