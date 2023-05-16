Ротенберг о концовке игры с Беларусью: «Вспомните, как было в финале Пхенчхана-2018. Мы сняли вратаря, а Каблуков выиграл борьбу сразу у трех немцев, как в 1945‑м»

Теги Сборная России по хоккею судьи Илья Каблуков Сборная Беларуси по хоккею Сборная Германии по хоккею Пхенчхан-2018 Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг правила Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил о финале Олимпиады-2018 после поражения «России 25» от Беларуси.

Команда под руководством главного тренера СКА потерпела поражение в Минске от белорусов (2:3) в седьмом матче серии (5-2). 

– Вы сказали на пресс‑конференции: «Когда идет игра без правил, я буду защищать своих пацанов». Что вы имели в виду? Почему без правил?

– Я имел в виду правила хоккея. Их трактовка бывает разной. Но мы не сетуем на околохоккейные вещи. Никогда не говорим о судействе. Мы просто должны стать сильнее. Можем играть вообще без хоккейных правил. Но надо все равно выигрывать.

Потому что не бывает легкой жизни в хоккее. Вспомните, сколько у нас было сложных ситуаций! Ну, сейчас нам дали удаление в конце матча, когда мы хотели отыграться.

А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м. И отдал передачу наверх, а там Никита Гусев забил в стиле удара из гольфа. Бросок с неудобной руки. Раз в жизни можно забить такой гол!

Вот, то же самое – фактор судейства. Мы и тогда были в меньшинстве. А легче нам не будет никогда. В серии с белорусами мы моделируем совершенно разные ситуации, – сообщил Ротенберг

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51 комментарий

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Проказник из психушки
Контуженный!
+78
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skbor52@icloud.com
Че он несет? Какой 45?
+49
0
+49
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Tackleberry
Это просто днище уже!!!
+47
0
+47
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Alexander91
Такой ##### я давно не читал
+27
-1
+26
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сервисник
Совсем поехал🤦‍♂️
+24
0
+24
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J-12
как такое без мата можно комментировать?? Изолируйте этого неадеквата
+23
0
+23
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mexicantushkan
что за матч был в 1945-м, напомните? тоже Йозе тренировал?
+22
0
+22
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Проказник из психушки
Бросок с неудобной руки. Раз в жизни можно забить такой гол.
---------
Расскажи об этом Кросби, а то он не в курсе, и регулярно с неудобной забивает.
+17
-1
+16
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Art Ebosh
Он даже не в параллельной реальности живет, а в какой-то перпендикулярной.
+14
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Сергей Жарковский
Я думаю что это большой тур будет последний перед смирительной рубашкой
+12
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Hudson_Hawk
Лучше бы этот товарищ в стэндап пошёл
+12
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anshef
Шиза накрыла окончательно, пора ему уже бросать эту сборную 25 и переходить на другой уровень 26.
+10
0
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Bartez1986
Ответ Проказник из психушки
Контуженный!
неплохой был бы ник для Ромки
+9
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Olga.t
Ну как не вспомнить Козьму Пруткова " Если у тебя есть фонтан , заткни его. Дай отдохнуть и фонтану".

Ротен замучил уже народ своим псевдопатриотическим бредом...
"Остановил трёх немцев как в 1945 году"???
Он мозги свои потерял или их изначально не было...
+9
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Амфитрион
Все-таки не верится, что Роман вот прям настолько идиот. Значит четко и упорно выполняет директиву нести пропаганду на своем уровне, не обращая внимание на логику. С другой стороны, с официальных каналов официальные лица твердят еще большую и куда более страшную ложь, и это прокатывает, может и Роману кто-то начнет верить...
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КараТэ
Че опять колумбийский снег ему привезли на сборы?
+5
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Greenalem
Ответ skbor52@icloud.com
Че он несет? Какой 45?
В 41-45 играли с Германией серию хоккейных матчей. Тогда в 41 году сборная СССР потерпела несколько разгромных поражений. Однако благодаря стойкости и мужеству, а также помощи легионеров из НХЛ, смогли к 1943 году сравнять счёт, а потом и выйти вперёд. В 1945 году уже пошли разгромные победы по 10-0, а 30 апреля 45 года тренер сборной Германии окончательно сдался и признал победу сборной СССР.
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mossad
.....это уже диагноз
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pztpzhmx66
Остановите его
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Игорь М.
В альтернативной Вселенной один россиянин победил трёх немцев и СССР победил в войне!
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александр модов
Суперсерия с Беларусью...45-год!!! Он на ворота соперника будет флаг водружать видимо))
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Ice Vorya
🤡🤡🤡🤡
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JIEOMEC
почему говорит он, а стыдно мне?
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Emma Nevskaia
Господи,какой кринж,я не верю,что это говорят взрослые люди,а не пятиклассник
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Александр Федоров
Было бы смешно, если бы не было так грустно...
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