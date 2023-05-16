Ротенберг о концовке игры с Беларусью: «Вспомните, как было в финале Пхенчхана-2018. Мы сняли вратаря, а Каблуков выиграл борьбу сразу у трех немцев, как в 1945‑м»

Роман Ротенберг вспомнил о финале Олимпиады-2018 после поражения «России 25» от Беларуси.

Команда под руководством главного тренера СКА потерпела поражение в Минске от белорусов (2:3) в седьмом матче серии (5-2).

– Вы сказали на пресс‑конференции: «Когда идет игра без правил, я буду защищать своих пацанов». Что вы имели в виду? Почему без правил?

– Я имел в виду правила хоккея. Их трактовка бывает разной. Но мы не сетуем на околохоккейные вещи. Никогда не говорим о судействе. Мы просто должны стать сильнее. Можем играть вообще без хоккейных правил. Но надо все равно выигрывать.

Потому что не бывает легкой жизни в хоккее. Вспомните, сколько у нас было сложных ситуаций! Ну, сейчас нам дали удаление в конце матча, когда мы хотели отыграться.

А вспомните, как было в финале в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м. И отдал передачу наверх, а там Никита Гусев забил в стиле удара из гольфа. Бросок с неудобной руки. Раз в жизни можно забить такой гол!

Вот, то же самое – фактор судейства. Мы и тогда были в меньшинстве. А легче нам не будет никогда. В серии с белорусами мы моделируем совершенно разные ситуации, – сообщил .