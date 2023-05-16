Максим Федотов о сравнениях с Макаром: «С Ларионовым насчет этого разговаривали. Я смотрю какие‑то положительные черты у Кэйла, других игроков»
Максим Федотов высказался о том, что Роман Ротенберг сравнил его с Кэйлом Макаром.
После матча со сборной Беларуси в Туле главный тренер «России 25» сказал: «Почему все говорят о Макаре? Максим Федотов играет не хуже. Он показал наш русский характер».
– Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с защитником «Колорадо» Кэйлом Макаром?
– Я смотрю какие‑то положительные черты у Макара, других игроков. Нужно прогрессировать, работать дальше.
– [Тренер «Торпедо»] Игорь Ларионов вам говорит, что вы с Макаром похожи по типажу?
– Мы разговаривали насчет этого. Но я уже давно следил за Кэйлом и другими защитниками.
– Вы, наверное, нечасто играете в хоккей в мае?
– За сборную всегда приятно играть. Спасибо, что вызвали. Хоккея никогда не может быть много, – сказал защитник «Торпедо».
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