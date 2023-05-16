Ротенберг о том, что встал на бортик в 3-м периоде матча с Беларусью: «Я просто пытался повлиять на ситуацию. Все ради победы! Никакой бутылки на лед не бросал»

Роман Ротенберг объяснил, зачем встал на бортик в матче «России 25» против Беларуси.

Беларусь победила команду под руководством главного тренера СКА в рамках турне сборных (3:2, 2-5).

На 58-й минуте третьего периода нападающий российский сборной Павел Порядин был удален на две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Ротенберг выражал недовольство арбитрам из-за полученного дисциплинарного штрафа.

Матч продолжился и в следующей остановке, когда вратарь Дмитрий Николаев прижал шайбу после броска белорусского хоккеиста, телекамеры показали , который встал на бортик.

– Что произошло в концовке матча, когда кипели страсти?

– Это хоккей, игра эмоций. Без них не бывает побед. Здесь нужно держать себя в руках. Но бывают ситуации, когда нужно завести команду. У меня не было никакого обращения к судье. Но судья посчитал, что к нему обратились неспортивно. Они пообщались между собой и выписали нам в концовке двухминутное удаление. Этот момент разбирать, наверное, нет смысла. Что прошло, то прошло. Но мы именно к такой игре готовились. Для нас это тоже хороший урок и опыт.

– Вы бутылку на лед не бросили?

– Нет‑нет, там не было никакой бутылки. Там был разговор.

– А почему вы на бортик встали, как в 2015‑м?

– Я просто пытался повлиять на ситуацию. Все ради победы! У нас были хорошие шансы. Там Марат Хайруллин выходил «один в ноль». Но надо отдать должное ребятам - уже очень тяжело. Завтра для представителей будет уже 107‑я игра за сезон! С учетом «предсезонки» и «Матча звезд» в Челябинске. Для нас это самый рекордный сезон. Мы победили в большинстве матчей и в клубе, и в сборной. При этом показали высокий и результативный уровень хоккея.

А матч в Минске на выезде получился очень тяжелым. Мы допустили свои ошибки, которых в будущем нужно избежать. Завтра мы будем сильнее, сделав при этом изменения в составе, – сказал Ротенберг.