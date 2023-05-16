Ротенберг о том, что встал на бортик в 3-м периоде матча с Беларусью: «Я просто пытался повлиять на ситуацию. Все ради победы! Никакой бутылки на лед не бросал»

Теги СКА судьи Сборная Беларуси по хоккею Валерий Брагин КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, зачем встал на бортик в матче «России 25» против Беларуси.

Беларусь победила команду под руководством главного тренера СКА в рамках турне сборных (3:2, 2-5).

На 58-й минуте третьего периода нападающий российский сборной Павел Порядин был удален на две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Ротенберг выражал недовольство арбитрам из-за полученного дисциплинарного штрафа.

Матч продолжился и в следующей остановке, когда вратарь Дмитрий Николаев прижал шайбу после броска белорусского хоккеиста, телекамеры показали Романа Ротенберга, который встал на бортик.

– Что произошло в концовке матча, когда кипели страсти?

– Это хоккей, игра эмоций. Без них не бывает побед. Здесь нужно держать себя в руках. Но бывают ситуации, когда нужно завести команду. У меня не было никакого обращения к судье. Но судья посчитал, что к нему обратились неспортивно. Они пообщались между собой и выписали нам в концовке двухминутное удаление. Этот момент разбирать, наверное, нет смысла. Что прошло, то прошло. Но мы именно к такой игре готовились. Для нас это тоже хороший урок и опыт.

– Вы бутылку на лед не бросили?

– Нет‑нет, там не было никакой бутылки. Там был разговор.

– А почему вы на бортик встали, как Валерий Брагин в 2015‑м?

– Я просто пытался повлиять на ситуацию. Все ради победы! У нас были хорошие шансы. Там Марат Хайруллин выходил «один в ноль». Но надо отдать должное ребятам - уже очень тяжело. Завтра для представителей СКА будет уже 107‑я игра за сезон! С учетом «предсезонки» и «Матча звезд» в Челябинске. Для нас это самый рекордный сезон. Мы победили в большинстве матчей и в клубе, и в сборной. При этом показали высокий и результативный уровень хоккея.

А матч в Минске на выезде получился очень тяжелым. Мы допустили свои ошибки, которых в будущем нужно избежать. Завтра мы будем сильнее, сделав при этом изменения в составе, – сказал Ротенберг. 

10 комментариев

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Bartez1986
а как стояние на бортике влияет на игру команды?
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Дмитрий
Ну это орден какого-нибудь благоверного князя!
В условиях сложной обстановки и угрозы Родине, тов. Ротенберг проявил отвагу и храбрость, встав на бортик, чем приблизил победу подразделения!
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Oleg Olegov
Ну он и сравнил мотивационный заряд пацанам на МЧМ с какой-то лажей против Беларуси.
Брагиным весь хоккейный мир восхитился, а это клоунада какая-то.
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avcgloronalduMU
просто решил покрасоваться,еще памятник себе не возвел на участке?
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vizaslayer
Потомственный джедай просто, че не знали что ли ?! )
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Сергей Галынский
Жалко,что не шваркнулся на лед
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Melnikov1968
Не хочу выглядеть злорадным, но жаль, что он не навернулся с этого бортика.
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Ivan Juniorovich
Я не верю в это, я не верю. Это все не по-настоящему…
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boxellevogue
Жаль прежде всего хоккеистов. Ведь реально невозможно отказаться от вызова в эту сборную
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