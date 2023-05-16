«Авангард» не завершил переговоры с Хартли. Тренер может присоединиться к клубу осенью («Матч ТВ»)

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Матч ТВ Хоккей

«Авангард» не завершил переговоры с Бобом Хартли, тренер может присоединиться осенью.

Ранее 62-летний канадский специалист заявил, что не сможет вернуться в омский клуб, так как занят своим строительным проектом. 

Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. 

В прошлом сезоне он работал с молодежной академией «Авангарда» и несколько раз прилетал в Омск.

«Переговоры с Бобом Хартли еще не завершены. Мы плотно общаемся и думаем, что сможем достигнуть определенного компромисса.

Возможен вариант, что Хартли в ближайшие месяцы решит вопрос со строительством своего дома, а осенью присоединится к «Авангарду».

Но конкретика будет ясна только после завершения переговоров», – приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к клубу. 

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10 комментариев

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Petran_grek
отличная новость для болел!
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& Co1366
Ястребы не теряют надежды на свой взлёт.
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old_greec women
Да, было бы здорово, если бы Боб вернулся!
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Ыжык
Санта Барбара продолжается.
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The next One
У Крылова какая-то странная зацикленность на Хартли как мне кажется.
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Дима Миронов
да чего уж там,пусть только на новый год приезжает)
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Александр Невский
Думаю у Авангарда уже есть вариант с тренером а Хартли прилетит как главный тренер .
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Hola Hola
Зачем, если не он будет заниматься формированием состава и подготовкой?
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