«Авангард» не завершил переговоры с Хартли. Тренер может присоединиться к клубу осенью («Матч ТВ»)

«Авангард» не завершил переговоры с Бобом Хартли, тренер может присоединиться осенью.

Ранее 62-летний канадский специалист заявил, что не сможет вернуться в омский клуб, так как занят своим строительным проектом.

Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне он работал с молодежной академией « » и несколько раз прилетал в Омск.

«Переговоры с еще не завершены. Мы плотно общаемся и думаем, что сможем достигнуть определенного компромисса.

Возможен вариант, что Хартли в ближайшие месяцы решит вопрос со строительством своего дома, а осенью присоединится к «Авангарду».

Но конкретика будет ясна только после завершения переговоров», – приводит « » слова источника, приближенного к клубу.