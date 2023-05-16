«Авангард» не завершил переговоры с Хартли. Тренер может присоединиться к клубу осенью («Матч ТВ»)
«Авангард» не завершил переговоры с Бобом Хартли, тренер может присоединиться осенью.
Ранее 62-летний канадский специалист заявил, что не сможет вернуться в омский клуб, так как занят своим строительным проектом.
Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
В прошлом сезоне он работал с молодежной академией «Авангарда» и несколько раз прилетал в Омск.
«Переговоры с Бобом Хартли еще не завершены. Мы плотно общаемся и думаем, что сможем достигнуть определенного компромисса.
Возможен вариант, что Хартли в ближайшие месяцы решит вопрос со строительством своего дома, а осенью присоединится к «Авангарду».
Но конкретика будет ясна только после завершения переговоров», – приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к клубу.
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