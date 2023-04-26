Хартли попросил «Авангард» повторить зарплату, которая была у него раньше. Он получал 1,9 млн долларов за сезон («Матч ТВ»)

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

Боб Хартли может заработать 124 млн рублей за сезон, если вернется в «Авангард».

Ранее стало известно, что Хартли может вернуться на пост главного тренера омского клуба в следующем сезоне.

По информации «Матч ТВ», канадец попросил повторить зарплату, которая раньше была у него в «Авангарде». До отъезда из КХЛ он получал сначала 1,7 млн долларов за сезон, потом зарплата была поднята до 1,9 млн долларов.

Новый контракт Хартли с «Авангардом» может быть привязан к фиксированному курсу доллара.

Как отмечает телеканал, если курс составит 75 рублей, канадец заработает 142,5 млн рублей за сезон. При этом Хартли должен будет заплатить 13% налогов как иностранец, ставший налоговым резидентом РФ (работал в России за год больше 183 дней). В таком случае чистая зарплата тренера составит 124 млн рублей.

Если он будет находиться в России меньше 183 дней, налог составит 30%.

Канадский специалист тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. В сентябре 2022 года Хартли стал консультантом академии «Авангарда».

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством тренера Михаила Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»

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9 комментариев

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Евгений Афурин
Ответ Александр Гороховик
Больше любого игрока в России? Неслабо) Срочно нужен потолок зарплат на тренеров!)
Он этих денег стоит
+7
-1
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Волк16
Ответ БывшийФанатАвангарда
А зачем? Вот в чем его культ а? В первый финал допинг жрали, во второй финал админ ресцрс зарешал. Зато какая то мифическая система у болел.
допинг жрали! это доказано! но КХЛ всё затушило)
+4
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Евгений Афурин
Да и молодёжь ребят, я думаю, по-другому у нас заиграет, если он приедет реально в Омск.
+1
0
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арегон
Ответ Александр Гороховик
Больше любого игрока в России? Неслабо) Срочно нужен потолок зарплат на тренеров!)
В чем смысл сравнивать зарплату игрока и тренера? Сравните ещё с зарплатой менеджеров Газпрома)
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Евгений Афурин
Ответ БывшийФанатАвангарда
А зачем? Вот в чем его культ а? В первый финал допинг жрали, во второй финал админ ресцрс зарешал. Зато какая то мифическая система у болел.
А ты откуда знаешь? Что приближенный что ли к команде откуда такая инфа
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арегон
Ответ БывшийФанатАвангарда
А зачем? Вот в чем его культ а? В первый финал допинг жрали, во второй финал админ ресцрс зарешал. Зато какая то мифическая система у болел.
Лично организовывал это всё? 😁
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