Хартли попросил «Авангард» повторить зарплату, которая была у него раньше. Он получал 1,9 млн долларов за сезон («Матч ТВ»)

Боб Хартли может заработать 124 млн рублей за сезон, если вернется в «Авангард».

Ранее стало известно, что Хартли может вернуться на пост главного тренера омского клуба в следующем сезоне.

По информации «Матч ТВ», канадец попросил повторить зарплату, которая раньше была у него в « ». До отъезда из он получал сначала 1,7 млн долларов за сезон, потом зарплата была поднята до 1,9 млн долларов.

Новый контракт Хартли с «Авангардом» может быть привязан к фиксированному курсу доллара.

Как отмечает телеканал, если курс составит 75 рублей, канадец заработает 142,5 млн рублей за сезон. При этом Хартли должен будет заплатить 13% налогов как иностранец, ставший налоговым резидентом РФ (работал в России за год больше 183 дней). В таком случае чистая зарплата тренера составит 124 млн рублей.

Если он будет находиться в России меньше 183 дней, налог составит 30%.

Канадский специалист тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. В сентябре 2022 года Хартли стал консультантом академии «Авангарда».

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством тренера Михаила Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»