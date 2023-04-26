Хартли попросил «Авангард» повторить зарплату, которая была у него раньше. Он получал 1,9 млн долларов за сезон («Матч ТВ»)
Боб Хартли может заработать 124 млн рублей за сезон, если вернется в «Авангард».
Ранее стало известно, что Хартли может вернуться на пост главного тренера омского клуба в следующем сезоне.
По информации «Матч ТВ», канадец попросил повторить зарплату, которая раньше была у него в «Авангарде». До отъезда из КХЛ он получал сначала 1,7 млн долларов за сезон, потом зарплата была поднята до 1,9 млн долларов.
Новый контракт Хартли с «Авангардом» может быть привязан к фиксированному курсу доллара.
Как отмечает телеканал, если курс составит 75 рублей, канадец заработает 142,5 млн рублей за сезон. При этом Хартли должен будет заплатить 13% налогов как иностранец, ставший налоговым резидентом РФ (работал в России за год больше 183 дней). В таком случае чистая зарплата тренера составит 124 млн рублей.
Если он будет находиться в России меньше 183 дней, налог составит 30%.
Канадский специалист тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. В сентябре 2022 года Хартли стал консультантом академии «Авангарда».
В плей-офф-2023 омский клуб под руководством тренера Михаила Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.
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