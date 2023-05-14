Дебур о 3:6 с «Сиэтлом»: «Сейчас очень сложно обыграть любую команду 3 раза подряд. Мы допустили ошибки и добавили им энергии»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Сиэтл Хоккей

Питер Дебур высказался о поражении «Далласа» от «Сиэтла» (3:6) в 6-м матче серии.

«Кракен» перевел серию второго раунда Кубка Стэнли (3-3) в седьмой матч. 

«Мы знали, что они начнут игру на высоких скоростях. Но не смогли с этим справиться, теряли шайбу.

Когда соперник стоит на вылет, играет дома и голоден до победы, нужно контролировать шайбу более расчетливо.

Мы же в первом периоде допустили ошибки и добавили им энергии. При этом сейчас очень сложно обыграть любую команду три раза подряд», – сказал Питер Дебур

«Кракен» жив! В серии с «Далласом» будет седьмой матч

1 комментарий

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Михаил Опякин
Интересный сезон в НХЛ
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