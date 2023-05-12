Дебур о 18 очках Хинтца в 11 матчах в этом плей-офф: «Просто монстр. Он показывает, что может быть доминирующим игроком»

Главный тренер «Далласа» назвал форварда Роопе Хинтца монстром.

Финн набрал 3 (2+1) очка в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (5:2, 3-2).

Он набрал 18 (8+10) очков в 11 матчах текущего плей-офф и делит лидерство в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

«В этом плей-офф он просто монстр. Он показывает себя в самые важные моменты.

Сегодня была критически важная игра для нас. Он вышел на лед и сразу же показал всем, что готов тащить команду.

Этот плей-офф для него что-то вроде вечеринки в честь выхода в свет. Он и раньше был хорош в плей-офф, но не был доминирующим игроком. Теперь он показывает, что может им быть», – сказал .