Дебур о 18 очках Хинтца в 11 матчах в этом плей-офф: «Просто монстр. Он показывает, что может быть доминирующим игроком»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Сиэтл Роопе Хинтц Хоккей

Главный тренер «Далласа» назвал форварда Роопе Хинтца монстром.

Финн набрал 3 (2+1) очка в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2). 

Он набрал 18 (8+10) очков в 11 матчах текущего плей-офф и делит лидерство в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». 

«В этом плей-офф он просто монстр. Он показывает себя в самые важные моменты. 

Сегодня была критически важная игра для нас. Он вышел на лед и сразу же показал всем, что готов тащить команду. 

Этот плей-офф для него что-то вроде вечеринки в честь выхода в свет. Он и раньше был хорош в плей-офф, но не был доминирующим игроком. Теперь он показывает, что может им быть», – сказал Питер Дебур

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иллидан73
Господи полспортса не знает кто такой Хинтц, и думают что Даллас тащит один Павелски!!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
да уж, это вам не Панарин с Тарасенко😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Иллидан73
Господи полспортса не знает кто такой Хинтц, и думают что Даллас тащит один Павелски!!
Что за чушь вы написали?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий