Дебур о 18 очках Хинтца в 11 матчах в этом плей-офф: «Просто монстр. Он показывает, что может быть доминирующим игроком»
Главный тренер «Далласа» назвал форварда Роопе Хинтца монстром.
Финн набрал 3 (2+1) очка в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2).
Он набрал 18 (8+10) очков в 11 матчах текущего плей-офф и делит лидерство в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».
«В этом плей-офф он просто монстр. Он показывает себя в самые важные моменты.
Сегодня была критически важная игра для нас. Он вышел на лед и сразу же показал всем, что готов тащить команду.
Этот плей-офф для него что-то вроде вечеринки в честь выхода в свет. Он и раньше был хорош в плей-офф, но не был доминирующим игроком. Теперь он показывает, что может им быть», – сказал Питер Дебур.
3 комментария