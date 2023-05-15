«Лада» продлила контракты с вратарем Трушковым и нападающим Романовым на 2 года

Теги Лада КХЛ Александр Трушков Иван Романов Хоккей

«Лада» продлила контракты с двумя игроками.

Вратарь Александр Трушков подписал соглашение сроком на два года. Он выступал за «Ладу» в ВХЛ последние два сезона. В сезоне-2022/23 Трушков одержал 23 победы в 42 матчах регулярного чемпионата, заработал коэффициент надежности 2.26 и отразил 93,2% бросков по своим воротам.

Нападающий Иван Романов тоже продлил контракт на два года. В регулярном сезоне ВХЛ-2022/23 он провел 47 матчей и набрал 33 (19+14) очка. В 7 матчах плей-офф Иван забросил 1 шайбу.

Напомним, в сезоне-2023/24 «Лада» будет участвовать в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

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