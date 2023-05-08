Голкипера СКА Подъяпольского могут обменять в «Ладу». Зарплата игрока – 45 млн рублей

Теги Лада СКА возможные переходы КХЛ Владислав Подъяпольский Спорт-Экспресс Хоккей

«Лада» интересуется вратарем Владиславом Подъяпольским.

СКА может обменять 27-летнего голкипера в тольяттинский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Владислава Подъяпольского с зарплатой 45 миллионов рублей в год рассчитан еще на два сезона.

СКА выменял голкипера у «Северстали» по ходу прошедшего сезона.

Подъяпольский сыграл за СКА 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 90% бросков.

В плей-офф вратарь провел 3 игры, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 86,7% бросков.

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10 комментариев

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Hell-On Earth
Я так понял, Лада это новый фарм сосиски?
+33
0
+33
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neolag
Ответ Белый офицер
Почему новый?? От Сочи вроде они не отказывались. Теперь просто будет два фарма.
Третий, Витязь еще есть
+16
0
+16
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Белый офицер
Ответ Hell-On Earth
Я так понял, Лада это новый фарм сосиски?
Почему новый?? От Сочи вроде они не отказывались. Теперь просто будет два фарма.
+12
-1
+11
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Кеша
А для чего брали ? Мариновать , а потом можно обменять. Или сплавить. Забрать всех лидеров у команд соперников / это основная задача . А потом ненужных выкинуть за ненадобностью . И так из года в год ломают клубы через колено. Вот сейчас Минск подтвердил предложение Металлурга и Ак барса . С какой целью ? Чтобы до определенного ценника права на игроков оставались у Минска . И тут выходит СКА со своим предложением , условно на 5 млн больше . Так уже было с Северсталью . И самое печальное , хоккейное сообщество видит и никто слово не говорит. Все ручные . А потом некоторые поигравшие еще говорят - «мы знаем, как Роман Борисович умеет молодых продвигать». А потолок зарплат у СКА , как -будто резиновый. А наше дело телячье обосрался и стой .
+9
0
+9
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genowayy
И стоило выдёргивать его?
+5
0
+5
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Михаил Вагин
Ответ Hell-On Earth
Я так понял, Лада это новый фарм сосиски?
Ну для того же подъяпольского и Попугаева это явно лучше чем сидеть в запасе
+4
-1
+3
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Сергей Омиго
Ответ Михаил Вагин
Ну для того же подъяпольского и Попугаева это явно лучше чем сидеть в запасе
Кстати Попугаев был ведущем в хкСочи,Алтыбармакян тоже тянул лямку,Мищенко также не прищелся ко двору,был продан в Минск,поставили Светлова и ухмылялись и НИКТО ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ невидит
+1
0
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Серый
Ответ neolag
Третий, Витязь еще есть
Спартак тоже нет-нет да пофармливает
+1
0
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Анатолий Костин
Ответ Белый офицер
Почему новый?? От Сочи вроде они не отказывались. Теперь просто будет два фарма.
3 витязь тоже
+1
0
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