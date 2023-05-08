Голкипера СКА Подъяпольского могут обменять в «Ладу». Зарплата игрока – 45 млн рублей
«Лада» интересуется вратарем Владиславом Подъяпольским.
СКА может обменять 27-летнего голкипера в тольяттинский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт Владислава Подъяпольского с зарплатой 45 миллионов рублей в год рассчитан еще на два сезона.
СКА выменял голкипера у «Северстали» по ходу прошедшего сезона.
Подъяпольский сыграл за СКА 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 90% бросков.
В плей-офф вратарь провел 3 игры, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 86,7% бросков.
10 комментариев