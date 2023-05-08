Голкипера СКА Подъяпольского могут обменять в «Ладу». Зарплата игрока – 45 млн рублей

«Лада» интересуется вратарем Владиславом Подъяпольским.

СКА может обменять 27-летнего голкипера в тольяттинский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт с зарплатой 45 миллионов рублей в год рассчитан еще на два сезона.

выменял голкипера у «Северстали» по ходу прошедшего сезона.

Подъяпольский сыграл за СКА 15 матчей в Фонбет чемпионате , пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 90% бросков.

В плей-офф вратарь провел 3 игры, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 86,7% бросков.