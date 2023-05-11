«Лада» продлила контракты с защитником Глуховым и вратарем Захаровым

«Лада» подписала новый контракт с защитником Николаем Глуховым.

Срок соглашения с 28-летним игроком рассчитан на один год.

В сезоне-2022/23 Глухов выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 50 матчах регулярного чемпионата на его счету 19 (10+9) очков. В 7 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.

«Лада» также заключила контракт с 16-летним защитником «Ладьи» Матвеем Кривоножкиным и продлила договор с 20-летним вратарем Даниилом Захаровым.

Срок контракта с Кривоножкиным рассчитан на три сезона, с Захаровым – на два года.

Кривоножкин в сезоне-2022/23 выступал за «Ладью». В 50 матчах он набрал 6 (2+4) очков.

Захаров провел 22 матча за «Ладью», отражая в среднем 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,80.

13 апреля стало известно, что «Лада» возвращается в КХЛ и примет участие в следующем сезоне.