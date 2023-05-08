«Лада» подпишет экс-защитника «Авангарда» Белякова

Теги Авангард Лада возможные переходы КХЛ ВХЛ Федор Беляков Спорт-Экспресс Хоккей

Федор Беляков пополнит состав «Лады».

По данным «Спорт-Экспресса», 30-летний защитник подпишет соглашение с тольяттинским клубом, который примет участие в следующем сезоне КХЛ.

В прошедшем сезоне Беляков выступал за «Авангард». 1 мая было объявлено об уходе хоккеиста из клуба по истечении срока договора.

Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и, как ожидается, перейдет в «Ладу».

Беляков провел 10 матчей за «Авангард» в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 2».

Также хоккеист сыграл 15 матчей за «Омские Крылья» в чемпионате ВХЛ и отметился 3 (1+2) баллами.

2 комментария

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Павел Очнев
Может в Ладе больше времени дадут поиграть,а то в Авангарде и Крыльях совсем мало играл...непонятно зачем брали?
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shibzik
Надо как в НХЛ,выбирать из каждой команды по игроку,а не так вот как вы делаете)
+1
-1
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