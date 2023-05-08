«Лада» подпишет экс-защитника «Авангарда» Белякова

Федор Беляков пополнит состав «Лады».

По данным «Спорт-Экспресса», 30-летний защитник подпишет соглашение с тольяттинским клубом, который примет участие в следующем сезоне КХЛ.

В прошедшем сезоне выступал за « ». 1 мая было объявлено об уходе хоккеиста из клуба по истечении срока договора.

Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и, как ожидается, перейдет в «Ладу».

Беляков провел 10 матчей за «Авангард» в прошедшем Фонбет чемпионате и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 2».

Также хоккеист сыграл 15 матчей за «Омские Крылья» в чемпионате ВХЛ и отметился 3 (1+2) баллами.