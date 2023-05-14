Бывший финский хоккеист занял 2-е место на Евровидении. Рэпер Käärijä исполнил песню Cha Cha Cha

Теги светская хроника Даллас НХЛ Эса Линделль детский хоккей Евровидение музыка Хоккей

Финский рэпер Käärijä занял 2-е место на Евровидении.

Бывший хоккеист исполнил песню Cha Cha Cha на родном языке.

29-летний Йере Пейхенен начал музыкальную карьеру в 2017 году.

В детстве он занимался хоккеем и выступал за юниорские и молодежные команды в Финляндии. Как сообщает Ilta Sanomat, Пейхенен заявил, что его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост (170 см). 

В детских командах Йере пересекался с защитником Эсой Линделлем, который сейчас играет в НХЛ за «Даллас». 

«Он на год старше меня. Какое-то время мы играли вместе. Точно не помню, сколько именно. Мы жили в одном квартале», – рассказал Линделль.

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5 комментариев

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Михаил Зюбин
Спортивные новости - которые мы заслужили...
+5
-2
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Rialto 82
Лучше бы Ротенберг тоже хоккей оставил ради музыкальной карьеры))
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Михаил Зюбин
Спортивные новости - которые мы заслужили...
Ежегодный квест спортса, найти бывших спортсменов на Евровидении и притянуть через них Евровидение на сайт
+3
-2
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Алексей Синяков
забыли добавить, что своим зелёный нарядом он на самом деле выразил поддержку Далласу Лидделла😁
0
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Gepard_GRIN
Думал, что Украина снова победит. Не случилось.
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