Бывший финский хоккеист занял 2-е место на Евровидении. Рэпер Käärijä исполнил песню Cha Cha Cha

Финский рэпер Käärijä занял 2-е место на Евровидении.

Бывший хоккеист исполнил песню Cha Cha Cha на родном языке.

29-летний Йере Пейхенен начал музыкальную карьеру в 2017 году.

В детстве он занимался хоккеем и выступал за юниорские и молодежные команды в Финляндии. Как сообщает Ilta Sanomat, Пейхенен заявил, что его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост (170 см).

В детских командах Йере пересекался с защитником Эсой Линделлем, который сейчас играет в НХЛ за «Даллас».

«Он на год старше меня. Какое-то время мы играли вместе. Точно не помню, сколько именно. Мы жили в одном квартале», – рассказал Линделль.