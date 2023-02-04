«Миннесота» сообщила, что любимый спортсмен Капризова – Кобе Брайант, фильм – «Гладиатор». Форвард любит блины с икрой и играть в Dota 2

« » поделилась информацией об интересах .

Любимый фильм игрока – «Гладиатор», любимый спортсмен – Кобе Брайант, любимый досуг в выходной день – Dota 2, любимый музыкальный исполнитель – рэпер Post Malone.

Любимая домашняя еда россиянина – блины с икрой, а на данный момент он смотрит сериал «Ход королевы».

Также сообщается, что если бы Капризов не выступал в , он занимался бы футболом.