«Миннесота» сообщила, что любимый спортсмен Капризова – Кобе Брайант, фильм – «Гладиатор». Форвард любит блины с икрой и играть в Dota 2
«Миннесота» поделилась информацией об интересах Кирилла Капризова.
Любимый фильм игрока – «Гладиатор», любимый спортсмен – Кобе Брайант, любимый досуг в выходной день – Dota 2, любимый музыкальный исполнитель – рэпер Post Malone.
Любимая домашняя еда россиянина – блины с икрой, а на данный момент он смотрит сериал «Ход королевы».
Также сообщается, что если бы Капризов не выступал в НХЛ, он занимался бы футболом.
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