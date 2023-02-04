«Миннесота» сообщила, что любимый спортсмен Капризова – Кобе Брайант, фильм – «Гладиатор». Форвард любит блины с икрой и играть в Dota 2

Теги светская хроника Миннесота Кобе Брайант НХЛ соцсети Кирилл Капризов музыка кино Хоккей

«Миннесота» поделилась информацией об интересах Кирилла Капризова.

Любимый фильм игрока – «Гладиатор», любимый спортсмен – Кобе Брайант, любимый досуг в выходной день – Dota 2, любимый музыкальный исполнитель – рэпер Post Malone.

Любимая домашняя еда россиянина – блины с икрой, а на данный момент он смотрит сериал «Ход королевы».

Также сообщается, что если бы Капризов не выступал в НХЛ, он занимался бы футболом.

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2 комментария

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5kywn5cddd
Коби - топ! Гладиатор - топ! Дота 2 - топ!
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Аскар Хакимов
за Кобяна лайк не глядя, шарит Кирюха👍
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