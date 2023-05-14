Роман Ротенберг: «Мы ездили по стране, были в Казахстане, но в Туле самый лучший лед. Поэтому вы увидели такой быстрый хоккей»

Роман Ротенберг отметил высокое качество льда в Туле.

Главный тренер сборной «России 25» высказался после победы над Беларусью (2:1 ОТ).

«Мы посвящаем этот выигрыш губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который делает очень многое для хоккея. И он сам играет в хоккей. Тула замечательно развивает наш вид спорта, и здесь построили прекрасный дворец усилиями «Газпрома».

Мы вместе с Алексеем Миллером открывали его не так давно. Арена – супер, атмосфера на высочайшем уровне. Лед великолепного качества. Мы ездили по стране, были в Казахстане, но в Туле самый лучший лед. Поэтому вы увидели такой быстрый хоккей.

Ребята наши сыграли так хорошо, что завтра заслужили командный обед перед отъездом в Минск. Спасибо нашему капитану Александру Никишину, который всех сплотил, и мы сыграли за ребят, которых нет вместе с нами — это Захар Бардаков и наш «Д’Артаньян» Марат Хуснутдинов. Мы играли за них.

Надеемся, что Бардаков еще сыграет в суперсерии. Он уже лучше себя чувствует. Главное, меня утром узнал — это хорошая новость. Ну а как вы думали? Это серьезный накал. Реальная битва! Двухметровые защитники белорусов летают в борт», – сказал .