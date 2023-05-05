Фокс, Карлссон и Макар – претенденты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

Стали известны претенденты на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата .

Больше всех голосов набрали (« »), Эрик Карлссон (« ») и Кэйл Макар (« »).

Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

25-летний Фокс в 82 матчах минувшей регулярки набрал 72 (12+60) очка – третий показатель в клубе. Он уже становился обладателем «Норрис Трофи» в 2021 году.

На счету 32-летнего Карлссона в 82 играх регулярки 101 (25+76) балл. Он дважды выигрывал «Норрис Трофи» – в 2012 и 2015 году.

24-летний Макар в 60 матчах регулярки набрал 66 (17+49) очков – 1,1 в среднем за игру (второй показатель в сезоне после Карлссона (1,23) среди защитников). Макар – обладатель «Норрис Трофи»-2022.