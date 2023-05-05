Фокс, Карлссон и Макар – претенденты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Колорадо Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Адам Фокс Кэйл Макар Хоккей

Стали известны претенденты на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.

Больше всех голосов набрали Адам ФоксРейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Кэйл Макар («Колорадо»).

Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

25-летний Фокс в 82 матчах минувшей регулярки набрал 72 (12+60) очка – третий показатель в клубе. Он уже становился обладателем «Норрис Трофи» в 2021 году.

На счету 32-летнего Карлссона в 82 играх регулярки 101 (25+76) балл. Он дважды выигрывал «Норрис Трофи» – в 2012 и 2015 году.

24-летний Макар в 60 матчах регулярки набрал 66 (17+49) очков – 1,1 в среднем за игру (второй показатель в сезоне после Карлссона (1,23) среди защитников). Макар – обладатель «Норрис Трофи»-2022.

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61 комментарий

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greedy
Норрис уже не тот.) Приз лучшему полузащитнику.
+59
-4
+55
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FaithDevotion
Столпы непроходимой обороны, ога)))
+45
-3
+42
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Михаил Вагин
Ответ greedy
Норрис уже не тот.) Приз лучшему полузащитнику.
Далин лучше Макара в этом году, да и лучше Фокса, Расмус хотя бы не полузащитник
+41
-1
+40
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Константин Анчуков
Ну, я думаю Карлссон без вариантов)
+29
0
+29
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norg
Приз пора разделять для игроков защиты-нападения и защиты-защиты )
Есть же Селки Трофи, который не дают дефам
+28
-1
+27
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Crenk
Ответ norg
Приз пора разделять для игроков защиты-нападения и защиты-защиты ) Есть же Селки Трофи, который не дают дефам
Это будет правильно
Потому как именно в Колорадо Девон Тэйвс самый надежный
+11
-1
+10
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Белый офицер
Хэмилтона нет??? Серьезно?
+10
0
+10
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Tim Timson
Карлссону увы не 27)
+9
0
+9
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Zenitchik13
Ответ rngr
Когда Норрис вручался не "полузащитнику"?
Роману Йоси в сезоне 2019-2020.
+11
-3
+8
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Deathspell Omega
Защитники как на подбор... домоседы.
+8
0
+8
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Den_94
Не, ну если вручать за очки, то тройка странная и победитель 100% Карлссон. Если не за очки, то тройка целиком другая должна быть. Странная логика
+7
0
+7
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rngr
Когда Норрис вручался не "полузащитнику"?
+7
-1
+6
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Starki92
Эрик не самый надежный защитник, но сезон исторический провел в плане атакующих действий.
А раз в конкурентах тоже полузащитники - то Эрик, со своей сотней, смотрися вне конкуренции.
А так я согласен с многими - пора разделять призы для дефов - лучшему защитнику атакующего плана и лучшему защитнику оборонительного плана. Давно напрашивается.
+6
0
+6
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iluvatar
Третий Норрис для Карлсона !
+5
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+5
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Misson
Ответ Михаил Вагин
Далин лучше Макара в этом году, да и лучше Фокса, Расмус хотя бы не полузащитник
Далин будет набирать. Но для этого надо защиту Баффало подтянуть и команду в плей-офф затащить.
+6
-1
+5
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Белый офицер
Ответ rngr
Когда Норрис вручался не "полузащитнику"?
Даути наверное последний был.
+4
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Док163
Хамильтон где?
+4
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Booligan
Пачиму не Далин и не Даги Хэмилтон или кто-то из мишек? Первый вышел на новый уровень, второй реально совершил прорыв и до сих пор в деле за чашку, у бостонских космические +-...
+4
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Белый офицер
Ответ rngr
Когда Норрис вручался не "полузащитнику"?
Ну а так Кит, Чара, Йоси (в защите он хорош)
+4
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Pink Floyd1276
А где Моррисси Трофи, Далин - что за Бред (не тот).
+4
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RoyJones
Понимаешь какой все таки уникальный был защитник Лидстром. Столп обороны и начала атак.
+3
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Roman Michalyć
Что за 27 летний Карлсон?
+2
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ksamax
Д.Хэмилтон должен быть в тройке, успех Нью Джерси в этом сезоне во многом благодаря его монструозный игре.
+2
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KirGre
Ахахахаахахахахха блин, они издеваются ??? Лучший игрок регулярки и вообще сезона , это Дуги Хэмилтон, его просто во всех номинациях побородили!!! Неужели я один так думаю ?
+2
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HK Traktor
Я чет не понял. Это приз лучшему защитнику или защитнику-бомбардиру?
+2
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