Фокс, Карлссон и Макар – претенденты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ
Стали известны претенденты на «Норрис Трофи».
Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.
Больше всех голосов набрали Адам Фокс («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Кэйл Макар («Колорадо»).
Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.
25-летний Фокс в 82 матчах минувшей регулярки набрал 72 (12+60) очка – третий показатель в клубе. Он уже становился обладателем «Норрис Трофи» в 2021 году.
На счету 32-летнего Карлссона в 82 играх регулярки 101 (25+76) балл. Он дважды выигрывал «Норрис Трофи» – в 2012 и 2015 году.
24-летний Макар в 60 матчах регулярки набрал 66 (17+49) очков – 1,1 в среднем за игру (второй показатель в сезоне после Карлссона (1,23) среди защитников). Макар – обладатель «Норрис Трофи»-2022.
Есть же Селки Трофи, который не дают дефам
Потому как именно в Колорадо Девон Тэйвс самый надежный
А раз в конкурентах тоже полузащитники - то Эрик, со своей сотней, смотрися вне конкуренции.
А так я согласен с многими - пора разделять призы для дефов - лучшему защитнику атакующего плана и лучшему защитнику оборонительного плана. Давно напрашивается.