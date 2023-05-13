Ротенберг о победе над Беларусью: «Российская часть Суперсерии завершена, серия выиграна досрочно. Почувствовали, что Тула – хоккейный регион»

Роман Ротенберг высказался после матча против Беларуси (2:1 ОТ).

«Впервые за все время Суперсерии наш матч не уложился в основное время. Это логично – тренеры уже хорошо изучили соперников, игроки тоже привыкли друг к другу, чем-то удивить становится все сложнее.

Тем не менее рад, что мы смогли проявить характер – особенно с учетом того, что лишились уже двух центральных нападающих, двух капитанов, и нашему штабу пришлось серьезно перестроить структуру игры. При этом смогли сыграть активно, нанесли больше 40 бросков, а без броска нет гола.

Огромное спасибо Туле за невероятное гостеприимство. При такой поддержке губернатора [Алексея Дюмина], при таком умении организовывать матчи любого уровня, при такой любви туляков к хоккею можно не сомневаться, что наш вид спорта продолжит развиваться здесь так же бурно, как все последние годы. Мы всей сборной почувствовали, что Тула – хоккейный регион.

А российская часть нашей Суперсерии завершена, счет стал 5-1. Серия выиграна досрочно, но впереди два важных матча в Минске, увидимся там! Уверен, что сборная не останется без поддержки», – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.