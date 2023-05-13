Ротенберг о победе над Беларусью: «Российская часть Суперсерии завершена, серия выиграна досрочно. Почувствовали, что Тула – хоккейный регион»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Политика Алексей Дюмин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против Беларуси (2:1 ОТ).

«Впервые за все время Суперсерии наш матч не уложился в основное время. Это логично – тренеры уже хорошо изучили соперников, игроки тоже привыкли друг к другу, чем-то удивить становится все сложнее.

Тем не менее рад, что мы смогли проявить характер – особенно с учетом того, что лишились уже двух центральных нападающих, двух капитанов, и нашему штабу пришлось серьезно перестроить структуру игры. При этом смогли сыграть активно, нанесли больше 40 бросков, а без броска нет гола.

Огромное спасибо Туле за невероятное гостеприимство. При такой поддержке губернатора [Алексея Дюмина], при таком умении организовывать матчи любого уровня, при такой любви туляков к хоккею можно не сомневаться, что наш вид спорта продолжит развиваться здесь так же бурно, как все последние годы. Мы всей сборной почувствовали, что Тула – хоккейный регион.

А российская часть нашей Суперсерии завершена, счет стал 5-1. Серия выиграна досрочно, но впереди два важных матча в Минске, увидимся там! Уверен, что сборная не останется без поддержки», – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

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9 комментариев

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Ivan Juniorovich
Включил матч просто посмотреть для интереса что ж там за хоккей то. Смотрю, полная лажа, выглядит как какая-то тренировка, а здесь в ленте постоянные восторги о невероятном уровне хоккея. Комментаторы с упоением комментируют этот фарс, Васьки на трибунах радуются тому, как великая сборная, под руководством гениальных тренеров обыгрывает еле как сборную из первого дивизиона. Нет слов
+9
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tommy_hell_trigger
Забавно, что эти бредни сумасшедшего он в своей телеге строчит, ведь об этой «суперсерии» его никто не спрашивает)))
+7
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Антон
Суперсерия ))). Межгалактический мегатурнир.
+6
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AVKU
Хорошо жить в своём розовом мире. Где Тула хоккейный город, а суперсерия играется с белорусами.
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Назар Игорь
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
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Anita_Goferdump
я чаем поперхнулся.. "суперсерия".
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Юрий Антонович
Гений,даже Бобров будучи тренером в 1972-ом не смог выиграть суперсерию.
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МакДи 97
Ждём гениальный комментарий про Федотова и Макара
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catcher69
сколько этот хаккейный регион дал хоккеистов за последние 50 лет ???
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