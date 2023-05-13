Президент «Коламбуса» о 3-м выборе на драфте: «Мы получим центрфорварда. Некоторые хоккеисты сыграют на ЧМ. Карлссон будет играть за Швецию. Будем наблюдать»

Джон Дэвидсон сообщил, что «Коламбус» выберет центрфорварда на драфте НХЛ-2023.

Клуб получил общий 3-й выбор на предстоящем драфте.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский центрфорвард Коннор Бедард. Претендентами на попадание в топ-3 также называются центры Адам Фантилли, Уилл Смит и Лео Карлссон.

«Мы получим центрфорварда. Я скажу это вам прямо сейчас. Мы получим центрального нападающего. Какой центр это будет, нам еще предстоит определить.

В Европе стартует чемпионат мира. Некоторые хоккеисты сыграют там. Карлссон будет играть за Швецию. Мы будем за всем этим наблюдать. Есть еще два или три других игрока», – сказал президент «Коламбуса» по хоккейным операциям.