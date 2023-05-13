Президент «Коламбуса» о 3-м выборе на драфте: «Мы получим центрфорварда. Некоторые хоккеисты сыграют на ЧМ. Карлссон будет играть за Швецию. Будем наблюдать»

Теги Коламбус Сборная Швеции по хоккею НХЛ драфт НХЛ Джон Дэвидсон ЧМ по хоккею Лео Карлссон Хоккей

Джон Дэвидсон сообщил, что «Коламбус» выберет центрфорварда на драфте НХЛ-2023.

Клуб получил общий 3-й выбор на предстоящем драфте.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский центрфорвард Коннор Бедард. Претендентами на попадание в топ-3 также называются центры Адам Фантилли, Уилл Смит и Лео Карлссон.

«Мы получим центрфорварда. Я скажу это вам прямо сейчас. Мы получим центрального нападающего. Какой центр это будет, нам еще предстоит определить.

В Европе стартует чемпионат мира. Некоторые хоккеисты сыграют там. Карлссон будет играть за Швецию. Мы будем за всем этим наблюдать. Есть еще два или три других игрока», – сказал президент «Коламбуса» по хоккейным операциям.

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1 комментарий

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ottomann
Кто бы не был этим счастливчиком, я бы его заранее перекрестил ))))

Времена меняются, команды , люди ,но Коламбус как был дырой , так ей и останется
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