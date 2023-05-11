Федоров о работе в НХЛ: «Это невозможно. Тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку»

Теги ЦСКА Детройт Коламбус Сергей Федоров НХЛ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров сообщил, что не планирует переходить на работу в НХЛ.

– Можете ли вы сейчас работать в НХЛ?

– Нет, это невозможно. Извините за банальный ответ.

– Были слухи про «Детройт» и «Коламбус»…

– И близко не было, никто не звонил. Эта тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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13 комментариев

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KSA1985
Фёдоров молодец, многих удивил, как и Ларионов. Взять два Кубка из двух возможных, в дебютных сезонах-много о чем говорит. Была бы эта победа 3-4 года назад, я бы не удивился. Но ЦСКА не выглядел явным фаворитом ни с Локомотивом, ни с Ак Барсом, ни соСКА. Шансы были практически равны, да и по составам, особого приемущества не было. Молодец Фёдоров. Этот сезон порадовал своим накалом, интригой и двумя новыми тренерами, которые "завели " КХЛ
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Волк16
Фёдоров красава!!! спасибо!!!
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Кино Музыка
Отпускать жалко, но во главе Вашингтона видеть было бы интересно.
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Кеша
Табаки околороссийские всю ветку заминусовали . Не нравятся вам наша история и наши легенды . Терпите. Жалости нет!
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Maluma Amulam
Ответ Кеша
Федоров гражданин России . И во многом его достижения и благополучие достигнуто в России. И он благородный и воспитанный человек .
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Кеша
Ответ цэсемьэр
благородный и воспитанный - все понятно, но откуда этот бред про достижения и благополучие?
Это у вас бред . Два КГ это , конечно, другое. И многие годы работы в ЦСКА тоже другое . Потому что армеец вы виртуальный и о жизни команды ничего не знаете . Федоров потерял все свое состояние , накопленное за годы в НХЛ . И вернулся он к нормальной жизни в ЦСКА . Это подтверждают и его слова. А теперь жду извинений за «бред». И смените ник-нейм, а то стыдно за Вас.
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ABarca777
Ответ Алексей Зуев
Уж чего-чего этой Америки в его жизни было более чем. Со всеми ее прелестями.
тренер и игрок - разные вещи! Тренировать NHL команду, где все супер конкурентно и честно и осваивать бабло и играть с слабыми соперниками... Ну, да. Ни одно и тоже.!
И то, что лига тренеров в NHL по сути закрыта от иностранцев тоже. Это верх славы, если бы иностранец там добился успеха!
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