Федоров о работе в НХЛ: «Это невозможно. Тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку»
Сергей Федоров сообщил, что не планирует переходить на работу в НХЛ.
– Можете ли вы сейчас работать в НХЛ?
– Нет, это невозможно. Извините за банальный ответ.
– Были слухи про «Детройт» и «Коламбус»…
– И близко не было, никто не звонил. Эта тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.
И то, что лига тренеров в NHL по сути закрыта от иностранцев тоже. Это верх славы, если бы иностранец там добился успеха!