Федоров о работе в НХЛ: «Это невозможно. Тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку»

Сергей Федоров сообщил, что не планирует переходить на работу в НХЛ.

– Можете ли вы сейчас работать в ?

– Нет, это невозможно. Извините за банальный ответ.

– Были слухи про « » и « »…

– И близко не было, никто не звонил. Эта тема высосана из пальца. У меня нет планов покорять Америку, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.