Василий Глотов: «В Туле съел один пряник. Никакого вреда от этого нет. Нам одна бабушка подсказала хорошее место, где можно взять вкусные»

Теги Сборная Беларуси по хоккею ТАСС Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Василий Глотов высказался о том, что получил тульский пряник как лучший игрок «России 25».

Сегодня «Россия 25» победила команду Беларуси (2:1 ОТ) в Туле. Глотов забил победную шайбу и был признан лучшим игроком среди россиян. В награду он получил большой тульский пряник.

«Повезу пряник домой. Может быть, когда-нибудь съем его с семьей. Я в Туле съел один пряник, нам одна бабушка подсказала хорошее место, где можно взять вкусные.

Мы много играем и, конечно, следим за питанием, но где-то можем позволить себе лишние калории. Особенно, когда мы проводим четыре игры за пять дней, можно спокойно съесть пряник. Никакого вреда от этого нет», – сказал нападающий сборной «России 25».

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