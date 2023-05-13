Василий Глотов: «В Туле съел один пряник. Никакого вреда от этого нет. Нам одна бабушка подсказала хорошее место, где можно взять вкусные»

Василий Глотов высказался о том, что получил тульский пряник как лучший игрок «России 25».

Сегодня «Россия 25» победила команду Беларуси (2:1 ОТ) в Туле. Глотов забил победную шайбу и был признан лучшим игроком среди россиян. В награду он получил большой тульский пряник.

«Повезу пряник домой. Может быть, когда-нибудь съем его с семьей. Я в Туле съел один пряник, нам одна бабушка подсказала хорошее место, где можно взять вкусные.

Мы много играем и, конечно, следим за питанием, но где-то можем позволить себе лишние калории. Особенно, когда мы проводим четыре игры за пять дней, можно спокойно съесть пряник. Никакого вреда от этого нет», – сказал нападающий сборной «России 25».