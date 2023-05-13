Глотов о матче с Беларусью в Туле: «Куда бы мы ни приезжали, везде стараемся выигрывать. Это самое главное»

Василий Глотов подвел итоги матча со сборной Беларуси (2:1 ОТ) в Туле.

Нападающий сборной «России 25» стал автором победной шайбы.

«Куда бы мы ни приезжали, везде стараемся выигрывать. Это самое главное.

Супер, что у меня иногда получается забивать. В эпизоде с моим голом Федотов был на полшага впереди, в борьбе, хотя на нем был игрок. Я пошел не ему в помощь, а стал удлинять атаку. Он пробил в бортик, мы побежали два в один.

Во втором периоде у меня был момент, но не получилось бросить. Это дало свой отпечаток. Я знал, что если в следующий раз будет аналогичная ситуация, то буду бросать.

Разбили нашу тройку с и ? У нас все хорошие ребята, мне грех жаловаться. Мы с ними хорошо играем, но ничего страшного. Они и так отлично сыграли. Главное, что мы выиграли. Значит, сработало», – сказал нападающий сборной «России 25».