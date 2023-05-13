Глотов о матче с Беларусью в Туле: «Куда бы мы ни приезжали, везде стараемся выигрывать. Это самое главное»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Марат Хайруллин Павел Порядин Чемпионат.com Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Василий Глотов подвел итоги матча со сборной Беларуси (2:1 ОТ) в Туле.

Нападающий сборной «России 25» стал автором победной шайбы.

«Куда бы мы ни приезжали, везде стараемся выигрывать. Это самое главное.

Супер, что у меня иногда получается забивать. В эпизоде с моим голом Федотов был на полшага впереди, в борьбе, хотя на нем был игрок. Я пошел не ему в помощь, а стал удлинять атаку. Он пробил в бортик, мы побежали два в один.

Во втором периоде у меня был момент, но не получилось бросить. Это дало свой отпечаток. Я знал, что если в следующий раз будет аналогичная ситуация, то буду бросать.

Разбили нашу тройку с Хайруллиным и Порядиным? У нас все хорошие ребята, мне грех жаловаться. Мы с ними хорошо играем, но ничего страшного. Они и так отлично сыграли. Главное, что мы выиграли. Значит, сработало», – сказал нападающий сборной «России 25».

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