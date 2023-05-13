Рыбин о том, чего ждет от «СКА Арены»: «Функциональности. Главное, чтобы было удобно спортсменам и болельщикам, телевидению. Думаю, арена будет шикарная»

Максим Рыбин поделился ожиданиями от новой арены СКА в Петербурге.

– В Петербурге заканчивается строительство самой крупной ледовой арены в мире. Планируете ли вы ее посетить после открытия?

– Если пригласят, буду планировать. Самостоятельно тоже хотел бы, но по работе не получается, когда с детьми работаешь. Немного тяжеловато свой график спланировать. Так, хотел бы конечно, если будет такая шикарная арена.

– Чего прежде всего ждете от «СКА Арены»?

– Функциональности. Главное, чтобы это было удобно спортсменам и болельщикам, телевидению. Я думаю, там будет шикарная арена. Даже вопросов быть не может.

– Как думаете, появится ли такой аналог в Москве?

– Только если сейчас построит что-то. Хотя, с другой стороны, у них уже есть шикарная арена, в которой тоже все есть и которая отвечает всем современным требованиям. Мы прекрасно понимаем, что это просто огромные суммы.

– «СКА Арена» будет вмещать 21,5 тысячи. На 9 тысяч больше, чем дворец. Что надо сделать СКА, чтобы собирать аншлаги и на новой арене?

– Я думаю, здесь только игра может собирать. Честно говоря, уверен, что проблем не должно быть. Должно быть по карману людям. Многие же будут семьями ходить, с детьми. Сейчас не так просто сходить на три-четыре матча – это уже достаточно дорогое удовольствие.

Программы лояльности, абонементы. Возможно цены сделать чуть ниже, но народу будет больше ходить. Все равно там едят, детям что-то покупают. Надо, чтобы это все было доступно, – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.