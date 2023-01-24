Рыбин о сезоне КХЛ: «СКА – флагман нашего хоккея. Много говорят о «Торпедо» – играют круто, размашисто, хороший пас»

считает СКА флагманом российского хоккея.

– Что вызывает у вас интерес в нынешнем чемпионате КХЛ?

– Много говорят о « ». Нижегородцы действительно играют круто – размашисто, широко, отличное движение, хороший пас.

Нравится СКА. Но это понятно: питерцы сегодня – флагман нашего хоккея. Вообще много хороших матчей.

Еще нравится, что увеличили количество игр. Если разобраться, 68 матчей – не так уж и много, можно сделать ещё больше. Для хоккеистов, однозначно, лучше играть, чем тренироваться. Думаю, для болельщиков это тоже плюс.

– В 2008 года была создана КХЛ. По сравнению с Суперлигой – шаг вперед?

– Все стало более организовано, интересно. Внимание СМИ, телевидение, картинка, строительство дворцов.

На мой взгляд, правильно, что уменьшили площадки – хоккей стал более динамичным и интересным. Да, с образованием наш чемпионат пошел вперед, – сказал бывший нападающий СКА.