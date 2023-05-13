Максим Рыбин: «Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ, он провел отличный сезон»

Максим Рыбин считает, что Илья Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ.

Ранее стало известно, что российский вратарь « » попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

« провел отличный сезон, жаль «Айлендерс» из Кубка Стэнли выбыли. Кстати, « » тоже неожиданно вылетел. Они столько очков набрали в регулярке! Но тут огромная заслуга их вратаря Улльмарка. Именно по этим показателям приз могут отдать ему.

В Национальной хоккейной лиге все непредсказуемо, могут проголосовать за кого угодно.

Буду болеть за нашего вратаря. Сорокин заслужил звание лучшего вратаря », – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.