Максим Рыбин: «Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ, он провел отличный сезон»

Теги Айлендерс Бостон Кубок Стэнли Максим Рыбин НХЛ Илья Сорокин Линус Улльмарк Хоккей

Максим Рыбин считает, что Илья Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ.

Ранее стало известно, что российский вратарь «Айлендерс» попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

«Илья Сорокин провел отличный сезон, жаль «Айлендерс» из Кубка Стэнли выбыли. Кстати, «Бостон» тоже неожиданно вылетел. Они столько очков набрали в регулярке! Но тут огромная заслуга их вратаря Улльмарка. Именно по этим показателям приз могут отдать ему.

В Национальной хоккейной лиге все непредсказуемо, могут проголосовать за кого угодно.

Буду болеть за нашего вратаря. Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ», – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.

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