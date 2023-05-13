Максим Рыбин: «Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ, он провел отличный сезон»
Максим Рыбин считает, что Илья Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ.
Ранее стало известно, что российский вратарь «Айлендерс» попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
«Илья Сорокин провел отличный сезон, жаль «Айлендерс» из Кубка Стэнли выбыли. Кстати, «Бостон» тоже неожиданно вылетел. Они столько очков набрали в регулярке! Но тут огромная заслуга их вратаря Улльмарка. Именно по этим показателям приз могут отдать ему.
В Национальной хоккейной лиге все непредсказуемо, могут проголосовать за кого угодно.
Буду болеть за нашего вратаря. Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ», – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.
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