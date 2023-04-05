Максим Рыбин: «Никогда не видел такой беззубый «Металлург». Удивлен, что убрали Воробьева, я бы спрашивал с игроков»

Теги Металлург Мг Максим Рыбин Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Рыбин удивлен увольнением Ильи Воробьева из «Металлурга»

Специалист был отправлен в отставку после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

«Я удивлен, что убрали Воробьева. Я бы спрашивал с ребят, которые играли. Не было огня в глазах, пожалуй, никогда не видел такую беззубую «Магнитку». Хотя текущий состав очень сильный, топовая команда, но выглядело все, как из под палки. 

Были моменты, когда защитники пропускали очень легкие голы. Думаю, новый тренерский штаб состав подчистит. Что касается Воробьева, он востребован в России и без работы не останется», – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.

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2 комментария

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Семен Бабцов
Мне кажется, контракт ему уже предложили. Удачи на новом месте! А в ММГ должна произойти "генеральная уборка" и переосмысление игры.
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Wayne Gretzky 99
У Рыбина мозга, судя по тому, что первая часть его фразы категорически противоречит второй, нет .
Типа, холодный кипяток.
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