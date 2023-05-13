Бобровский об игре против лидеров «Торонто»: «Серьезное испытание, они создавали много отличных моментов. Это был интересный вызов»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» над «Торонто» в серии.

Российский вратарь «Пантерс» отразил 50 бросков из 52 в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 4-1). 

О сэйве в овертайме после броска Мэттьюса

«Я видел его перед воротами. Пытался потерпеть и дать ему сделать первый ход. Он невероятный игрок, это был отличный бросок».

Об игре против звезд «Торонто»

«Играть против Мэттьюса и других парней из их группы атаки было серьезным испытанием. Они создавали много отличных моментов. Это был интересный вызов».

О победной шайбе «Флориды» в овертайме

«Это был взрыв эмоций. Напряжение в овертайме нарастает, и нужно оставаться собранным. У нас было большинство, они тоже создавали шансы. Давление нарастало. Гол стал огромным облегчением», – сказал Бобровский

Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх

«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет

4 комментария

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BomBerman
Помню время, когда в кузне, на медведей собирался восьмитысячный стадион, поглядеть на Бобровского.
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Real_v_dushe
Не верилось как-то, что он может вот так затащить серию для Флориды. Проиграй Каролина Флориде в последнем матче регулярки и была бы другая история. Тот матч для этого плова на Востоке на самом деле самым важным по итогу оказался.
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Много, не то слово...
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Booligan
Ответ Real_v_dushe
Не верилось как-то, что он может вот так затащить серию для Флориды. Проиграй Каролина Флориде в последнем матче регулярки и была бы другая история. Тот матч для этого плова на Востоке на самом деле самым важным по итогу оказался.
Проиграл, выиграй... К чему это, у них своя задача была в виде 1 места в дивизионе
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