Бобровский об игре против лидеров «Торонто»: «Серьезное испытание, они создавали много отличных моментов. Это был интересный вызов»
Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» над «Торонто» в серии.
Российский вратарь «Пантерс» отразил 50 бросков из 52 в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 4-1).
О сэйве в овертайме после броска Мэттьюса
«Я видел его перед воротами. Пытался потерпеть и дать ему сделать первый ход. Он невероятный игрок, это был отличный бросок».
Об игре против звезд «Торонто»
«Играть против Мэттьюса и других парней из их группы атаки было серьезным испытанием. Они создавали много отличных моментов. Это был интересный вызов».
О победной шайбе «Флориды» в овертайме
«Это был взрыв эмоций. Напряжение в овертайме нарастает, и нужно оставаться собранным. У нас было большинство, они тоже создавали шансы. Давление нарастало. Гол стал огромным облегчением», – сказал Бобровский.
Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх
«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет
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