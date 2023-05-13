Третьяк о победе «Флориды»: «В какой-то степени жаль «Торонто», там ворота защищал наш Самсонов. Но Бобровский мне ближе, очень рад за него»

Теги ФХР Торонто Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Илья Самсонов Алекс Лайон Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк считает Сергея Бобровского потрясающим вратарем.

«Флорида» с российским голкипером в составе впервые с 1996 года вышла в финал конференции, обыграв «Торонто» во втором раунде (4-1).

«Я слежу за результатами матчей НХЛ, особенно болею за наших вратарей. Сейчас очень рад за Бобровского. Мне в какой-то степени жаль «Торонто», там ворота защищал наш Илья Самсонов, пока не получил травму. Но все равно – Бобровский мне ближе. Он действительно классный голкипер и хороший человек. Я его очень хорошо знаю. Потрясающий вратарь, который доказал, что он главный в команде.

Хотя у него во «Флориде» был трудный период. И плей-офф начинал не он, а Алекс Лайон. В последних матчах регулярки тот показывал в самом деле хорошую игру, и ему доверили начинать плей-офф. Я даже расстроился, что Бобровский был в запасе в первых матчах. Тогда «Флорида» проигрывала, и серия первого раунда с «Бостоном» держалась на волоске.

Но Сергей по ходу плей-офф вышел и доказал, что он – тот самый Бобровский, который был и есть. Великолепный вратарь, которого мы хорошо знаем», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет

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5 комментариев

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BomBerman
Ответ Самсонова, на мнение Третьяка, думаю будет таким же, как на вопрос об игре Бобровского.
+4
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iluvatar
Тут трудно с Третьяком не согласится , Бобровский проводит этот плей-офф блестящее и я рад за него!
+3
-2
+1
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jonnysilverhand01
Бобровский красава, реанимировался, если возьмет Стенли - это будет легендарно. А третьяк … ну вы сами все знаете про этого гениального спортивного функционера и по совместительству великого законотворца
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Sicherheitsdienst
Ответ BomBerman
Ответ Самсонова, на мнение Третьяка, думаю будет таким же, как на вопрос об игре Бобровского.
Трудно будет с ним не согласиться
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Vladco
Ответ BomBerman
Ответ Самсонова, на мнение Третьяка, думаю будет таким же, как на вопрос об игре Бобровского.
Ккому нужен его ответ? Как был, вместе с Ванечеком, середняком так и остаётся.
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