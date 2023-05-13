Третьяк о победе «Флориды»: «В какой-то степени жаль «Торонто», там ворота защищал наш Самсонов. Но Бобровский мне ближе, очень рад за него»
Владислав Третьяк считает Сергея Бобровского потрясающим вратарем.
«Флорида» с российским голкипером в составе впервые с 1996 года вышла в финал конференции, обыграв «Торонто» во втором раунде (4-1).
«Я слежу за результатами матчей НХЛ, особенно болею за наших вратарей. Сейчас очень рад за Бобровского. Мне в какой-то степени жаль «Торонто», там ворота защищал наш Илья Самсонов, пока не получил травму. Но все равно – Бобровский мне ближе. Он действительно классный голкипер и хороший человек. Я его очень хорошо знаю. Потрясающий вратарь, который доказал, что он главный в команде.
Хотя у него во «Флориде» был трудный период. И плей-офф начинал не он, а Алекс Лайон. В последних матчах регулярки тот показывал в самом деле хорошую игру, и ему доверили начинать плей-офф. Я даже расстроился, что Бобровский был в запасе в первых матчах. Тогда «Флорида» проигрывала, и серия первого раунда с «Бостоном» держалась на волоске.
Но Сергей по ходу плей-офф вышел и доказал, что он – тот самый Бобровский, который был и есть. Великолепный вратарь, которого мы хорошо знаем», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.
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