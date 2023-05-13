Сергей Черкас: «Драфт КХЛ – абсурд! В России клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирают его»

Сергей Черкас высказался касательно процедуры драфта в КХЛ.

– Хотя уровень команд и подравнялся в КХЛ, но сенсаций в плей-офф все равно мало. Удивил только «Адмирал». Почему мы не можем равняться на , где в первом раунде вылетают финалист и обладатель Кубка Стэнли, плюс победитель регулярного чемпионата?

– Все очень просто. Мы собираем лучших только по России и к нам практически не едут иностранцы. Из-за бойкота, дураки!

В НХЛ же игроки со всего мира, поэтому выравнивание команд очень легко происходит.

Плюс, другая система распределения молодых игроков. Ее пытались и у нас внедрить, но в России драфт не работает, клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а или « » забирают его. Этот драфт – абсурд! – сказал бывший вратарь и тренер СКА.