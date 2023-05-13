Сергей Черкас: «Драфт КХЛ – абсурд! В России клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирают его»
Сергей Черкас высказался касательно процедуры драфта в КХЛ.
– Хотя уровень команд и подравнялся в КХЛ, но сенсаций в плей-офф все равно мало. Удивил только «Адмирал». Почему мы не можем равняться на НХЛ, где в первом раунде вылетают финалист и обладатель Кубка Стэнли, плюс победитель регулярного чемпионата?
– Все очень просто. Мы собираем лучших только по России и к нам практически не едут иностранцы. Из-за бойкота, дураки!
В НХЛ же игроки со всего мира, поэтому выравнивание команд очень легко происходит.
Плюс, другая система распределения молодых игроков. Ее пытались и у нас внедрить, но в России драфт не работает, клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирают его. Этот драфт КХЛ – абсурд! – сказал бывший вратарь и тренер СКА.
Вот клоуны ей богу. 😅
Ромке тоже привет!