Сергей Черкас: «Драфт КХЛ – абсурд! В России клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирают его»

Теги Ак Барс ЦСКА НХЛ Сергей Черкас КХЛ драфт КХЛ детский хоккей Хоккей

Сергей Черкас высказался касательно процедуры драфта в КХЛ.

– Хотя уровень команд и подравнялся в КХЛ, но сенсаций в плей-офф все равно мало. Удивил только «Адмирал». Почему мы не можем равняться на НХЛ, где в первом раунде вылетают финалист и обладатель Кубка Стэнли, плюс победитель регулярного чемпионата?

– Все очень просто. Мы собираем лучших только по России и к нам практически не едут иностранцы. Из-за бойкота, дураки!

В НХЛ же игроки со всего мира, поэтому выравнивание команд очень легко происходит.

Плюс, другая система распределения молодых игроков. Ее пытались и у нас внедрить, но в России драфт не работает, клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирают его. Этот драфт КХЛ – абсурд! – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

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9 комментариев

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Mac Miller
Ахаха сказал тренер ска
+24
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Rudenzik
А про Ска тактично умолчал
+17
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Роман Коваленко
Ну так и получается, что богатые клубы за государственные деньги перекупают игроков спортшкол выпускного возраста, чтобы забронировать права на них у себя. В итоге места в богатых клубах всем не хватает и часть перспективной молодежи или загнивает, или бежит за океан. Драфт отлично перераспределил бы молодежь. Раньше Сибирь активно вводила не прижившуюся в других клубах молодежь: Шумаков, Зайцев, Шалунов. А сейчас вся более менее молодежь в СКА и его фармах. Поэтому драфт уничтожит монополию богатых клубов на молодежь и молодежь получит шансы.
+5
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marshal .masha
А кого Ак Барс то скупил? По теме надо про ска говорить
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Олег
Ты это Ромки не забудь напомнить.
Вот клоуны ей богу. 😅
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Иван Голинько
а когда в НХЛ уезжают?
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4k7shv9zrw
Драфта КХЛ давно уже нет, откуда ты проснулся товарищ?
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kristansen
Должно быть так... Да, ты растишь, забираешь себе сливки, т.е.лучших из системы защищаешь от драфта, а остальные выходят на драфт и имеют шанс не киснуть у тебя, а развиваться в других командах и усиливать их, повышая конкуренцию в лиге. При этом, клуб, который забирает на драфте воспитанника условных Ак Барса или Северстали, выплачивает N-ую сумму клубу, воспитанником которого хоккеист является.
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Alex9999995
Век спортсмена очень мал, там где больше платят, туда и пойдут, как и все кто на кого-то работает!
Ромке тоже привет!
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