«У СКА больше чисто игровых козырей, они могут именно переиграть ЦСКА. Да и в силовой борьбе точно не уступят». Черкас о финале Запада

Сергей Черкас считает, что у СКА есть преимущество перед по игровым козырям.

Сегодня команды проведут первый матч финала Западной конференции в Санкт-Петербурге.

«СКА против ЦСКА – это, безусловно, знаковое противостояние нашей лиги. Но все прошлые матчи сейчас значения не имеют, важно только настоящее. В финале Запада сыграют первое и второе место по итогам регулярного чемпионата – здесь все логично.

Я жду новую веху развития армейского дерби – резвый, атакующий, системный СКА против более ровного ЦСКА. У москвичей за плечами две семиматчевые серии, они вполне могли выдохнуться.

Фактор домашней площадки может сыграть в этой серии огромную роль. СКА очень ярко играет перед своими болельщиками, команда чувствует, что Петербург всем сердцем болеет за нее. Соперник тут неважен, зритель идет на СКА. Весной наш город буквально живет хоккеем – тысячи людей приходят в фан-зоны и на открытые тренировки, многие ездят на выездные матчи.

Такая сумасшедшая энергия не может не помогать игрокам выкладываться на льду на 200%. Мне кажется, и чисто игровых козырей у петербуржцев больше, они могут именно переиграть ЦСКА, да и в силовой борьбе точно не уступят», – считает заслуженный тренер России.