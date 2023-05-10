Черкас о Федорове: «Вторая победа в Кубке Гагарина говорит, что у нас появился тренер достаточно высокого уровня»

Сергей Черкас оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

– Для вас логичны итоги минувшего сезона в ?

– По большому счету – да. В финале встречались две сильнейшие коман­ды. « » изначально был фаворитом, просто какие-то внутренние передряги не позволили ему сразу начать в галоп. Но после прихода все стало на свои места, и команда была готова бороться за , стала первой в своей конференции.

Что касается ЦСКА, то СКА пытался дать бой москвичам. Но не получилось. Не так ярко в решающие моменты сыграли лидеры питерской команды, с ошибками действовала вратарская линия. А когда эти компоненты дают сбой, выйти в финал достаточно сложно.

– У ЦСКА две победы в Кубке Гагарина подряд. Московский клуб возвращается к доминированию в российском хоккее, как в советские времена?

– Это точно не случайность. Вся система подготовки ЦСКА работает на главную команду. И это дает результаты. Ну а еще стоит отметить . Понятно, что к первому его успеху многие отнеслись скептически. Мол, повезло. Но уже вторая победа говорит, что у нас появился тренер достаточно высокого уровня.

– Пожалуй, да.

– Еще стоит отметить, что ЦСКА определился по составу, нет текучки кадров, точечно вливает каких-то игроков. Ну и постоянно угадывают с вратарями, что, как минимум, пол­команды, а может и больше. В прошлом сезоне здорово смотрелся Федотов. В этом Рейдеборн переиграл всех своих конкурентов. Вот они рецепты успеха, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.