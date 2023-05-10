Черкас о Федорове: «Вторая победа в Кубке Гагарина говорит, что у нас появился тренер достаточно высокого уровня»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Адам Рейдеборн Хоккей

Сергей Черкас оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

– Для вас логичны итоги минувшего сезона в КХЛ?

– По большому счету – да. В финале встречались две сильнейшие коман­ды. «Ак Барс» изначально был фаворитом, просто какие-то внутренние передряги не позволили ему сразу начать в галоп. Но после прихода Билялетдинова все стало на свои места, и команда была готова бороться за Кубок Гагарина, стала первой в своей конференции.

Что касается ЦСКА, то СКА пытался дать бой москвичам. Но не получилось. Не так ярко в решающие моменты сыграли лидеры питерской команды, с ошибками действовала вратарская линия. А когда эти компоненты дают сбой, выйти в финал достаточно сложно.

– У ЦСКА две победы в Кубке Гагарина подряд. Московский клуб возвращается к доминированию в российском хоккее, как в советские времена?

– Это точно не случайность. Вся система подготовки ЦСКА работает на главную команду. И это дает результаты. Ну а еще стоит отметить Сергея Федорова. Понятно, что к первому его успеху многие отнеслись скептически. Мол, повезло. Но уже вторая победа говорит, что у нас появился тренер достаточно высокого уровня.

– Пожалуй, да.

– Еще стоит отметить, что ЦСКА определился по составу, нет текучки кадров, точечно вливает каких-то игроков. Ну и постоянно угадывают с вратарями, что, как минимум, пол­команды, а может и больше. В прошлом сезоне здорово смотрелся Федотов. В этом Рейдеборн переиграл всех своих конкурентов. Вот они рецепты успеха, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

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5 комментариев

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Кеша
Черкас , как -будто мои комментарии читает))). Не хвалюсь своим видением , просто контстатация фактов . Именно так я и писал , что вся структура ЦСКА , как единый механизм работает на главную команду , начиная от детских команд . Делаются точечные замены игроков, никакой валовой покупки хоккеистов. Отлично работают менеджеры клуба . Это и есть результат к которому все стремятся. А то сделали из Ротенберга первым тренером в стране. Пусть скажет Зубову,Лещеву, Корешкову и Шафранову, что Торпедо вас не выкинуло раньше . Федоров легенда мирового уровня . Это не первенство аптеки .
+6
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+6
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Lermont
Достаточно высокого, но до Великого пока не дотягивает. Мало матчей смотрел наверное
+1
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Виталий Кошкин
команду строили до него, он получил работающую команду и не ломает ее. что бы говорить о нем как о топ-тренере надо посмотреть что он сам с нуля сможет.
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Евгений Исаев
Что-то он про Ротана Роменберга ничего не сказал... А лучший-новый-главный? Как его упустили из новости про "появление" хорошего тренера?
0
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Евгений Исаев
Ответ Lermont
Достаточно высокого, но до Великого пока не дотягивает. Мало матчей смотрел наверное
Некогда было смотреть - играл)
0
0
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