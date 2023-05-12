Черкас о СКА: «Путь к победе – сложный. Его Ротенбергу надо пройти – он набирается опыта. Только кажется, что кубки можно быстро добыть»

Сергей Черкас поделился мнением о результате СКА в сезоне КХЛ.

– Что СКА вновь не хватило, чтобы в финале конференции пройти ЦСКА?

– На самом деле для СКА сезон вышел хороший. Отличный – это когда выигрывается все.

Победить в регулярке сложно – это не один матч, на протяжении всего чемпионата требуется быть в лидерах. Подобное говорит о том, что у СКА есть коллектив, система, тренер и игроки, способные решать задачу.

Но в плей-офф, на мой экспертный взгляд, команде немного не хватило физических сил. Не проявили себя, как ожидалось, лидеры – Гусев, Яшкин, еще ряд хоккеистов.

Не очень уверенно выглядел основной вратарь Николаев в ключевых моментах. Как пример, в том же пятом матче с ЦСКА, когда 2:0 превратилось в 3:7.

– Проблемы СКА выявились в последний момент или уже по ходу серии с минчанами и «Торпедо»?

– Нет, все ярко выразилось на фоне ЦСКА. Было четко видно, что СКА сильнее того же «Торпедо». По сути, нижегородцы позволяли армейцам делать все, что они хотели.

И счет в серии 4-0 тому наглядное подтверждение. Даже уступая по ходу встречи 1:3, армейцы спокойно переламывали ход борьбы и решали все в свою пользу.

– С ЦСКА это не работало?

– Да, хотя петербуржцы пытались прибавлять, некоторые матчи вырывали в упорной борьбе, но, тем не менее, преимущество ЦСКА было осязаемо. Во многом с «помощью» тех же петербуржцев, как в том же пятом матче.

Классный первый период, а потом какие-то нелепые голы, и все сломалось. Впрочем, нет никакого осадка от поражения ЦСКА – уступили сильной команде, чемпиону. Проиграли в борьбе.

– Достойно?

– Нельзя сказать, что мы видели какую-то безвольную историю, шла настоящая битва.

Часто возникали драки, какие-то столкновения. Все это говорило о том, что команда старалась, не было равнодушных. Но многого не хватило.

Путь к победе – это такой сложный путь. Его надо и главному тренеру СКА, Роману Борисовичу, пройти.

Пока он набирается опыта, решает, с кем дальше надо двигаться, какие позиции укреплять. Только кажется, что кубки можно быстро добыть, – сказал заслуженный тренер России.