Третьяк о ЦСКА: «Федоров создал коллектив и взял быка за рога, выиграв два Кубка Гагарина»

Владислав Третьяк считает, что Сергей Федоров смог создать коллектив в ЦСКА.

Напомним, Федоров номинирован на приз лучшему тренеру . За два сезона во главе ЦСКА он выиграл два Кубка Гагарина.

«Сергей Федоров был очень грамотным игроком и в целом является грамотным человеком, разбирающимся в хоккее. Когда я, он, Борис Михайлов и Игорь Есмантович смотрели хоккей из ложи, то всегда обсуждали матчи.

У Сергея Федорова очень грамотное обсуждение игры. Это еще во времена, когда он работал главным менеджером ЦСКА. Он ведь тоже прошел этот путь.

Конечно, его назначение на пост главного тренера в определенной степени получилось неожиданным. Сергей взял быка за рога, завоевал как тренер уже два Кубка Гагарина подряд.

Хочу сказать, что предшественники подготовили команду, им тоже надо отдать должное. Они, президент клуба Игорь Есмантович – все поработали. Федоров не пришел просто на пустое место. ЦСКА же и до него играл в финале. Это значит, что команда готовая.

У ЦСКА очень опытная команда, она уже до Федорова выигрывала Кубок. С одной стороны, тяжело, что эмоции сказываются. Дескать, уже выигрывал, можно и проиграть. С другой стороны, это опыт.

Посмотрите на игру со СКА в Питере. У соперника 15-20 бросков, у ЦСКА, условно, четыре — но очень высокая реализация моментов. Это говорит о профессиональном качестве игроков. И, конечно, отметим опыт хоккеистов. Там есть олимпийские чемпионы и люди, уже выигрывавшие кубок. Они знают, как это делать.

Надо отдать должное Федорову, что он смог создать коллектив. Вот Билялетдинов – в чем его сила? Помните, какое место «Ак Барс» без него занимал? Билялетдинов объединил лидеров, создал команду. Вот и Федоров смог создать.

Безобразная игра с «Ак Барсом» была в Москве, просто безобразная, на мой взгляд. Федоров нашел слова, обсудил с помощниками ситуацию. Тренерский штаб смог настроить команду на решающий седьмой матч в Казани», – сказал президент и член наблюдательного совета ЦСКА.