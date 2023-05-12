Игорь Есмантович: «Спасибо «Роснефти», Сечину, болельщикам ЦСКА. Сезон прошел отлично»

Игорь Есмантович подвел итоги сезона-2022/23 для системы ЦСКА.

ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале и выиграл во втором сезоне подряд.

«Сезон прошел отлично. Команда победила. Шестой раз выиграла и детская школа, тоже нас порадовала. « » попала в плей-офф. Немножко подкачала с результатами « ».

Общая оценка – отлично. По работе основной команды: задача, которая была поставлена , закончилась победой. Большое спасибо нашим болельщикам.

Хочется сказать огромное спасибо нашим владельцам «Роснефти» и председателю наблюдательного совета Игорю Сечину. Спасибо сотрудникам нашего общества, которые нас сопровождали невзирая ни на что», – сказал президент ЦСКА Есмантович.