Игорь Есмантович: «Спасибо «Роснефти», Сечину, болельщикам ЦСКА. Сезон прошел отлично»

Теги ЦСКА болельщики Сергей Федоров КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Красная Армия Игорь Сечин ВХЛ Роснефть Игорь Есмантович Звезда Москва Хоккей

Игорь Есмантович подвел итоги сезона-2022/23 для системы ЦСКА.

ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

«Сезон прошел отлично. Команда победила. Шестой раз выиграла и детская школа, тоже нас порадовала. «Красная Армия» попала в плей-офф. Немножко подкачала с результатами «Звезда».

Общая оценка – отлично. По работе основной команды: задача, которая была поставлена Сергеем Федоровым, закончилась победой. Большое спасибо нашим болельщикам.

Хочется сказать огромное спасибо нашим владельцам «Роснефти» и председателю наблюдательного совета Игорю Сечину. Спасибо сотрудникам нашего общества, которые нас сопровождали невзирая ни на что», – сказал президент ЦСКА Есмантович.

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4 комментария

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Михаил Барвинский
Каждый день, спасибо говорит, что-ль!???? 🤦‍♂️🙆‍♂️, а то кубок наш, кубок наш...... Теперь всем понятно чей кубок!!!???
+2
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+2
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Andrew Petrov
Спасибо команде и руководству за кубок,лишь в хоккее в этом сезоне болельщики ЦСКА остались счастливыми и удовлетворенными👍
+3
-2
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*BG*
"Немножко подкачала" с большой натяжкой можно сказать о результате Красной Армии, вылетевшей в первом же раунде ПО Кубка Харламова. А Звезда с треском провалилась, заняв "почетное" 24 место в регулярке чемпионата ВХЛ, в котором выступают 26 команд, и не выйдя в ПО. Но основная команда не подкачала! Молодцы!
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*BG*
Ответ Andrew Petrov
Спасибо команде и руководству за кубок,лишь в хоккее в этом сезоне болельщики ЦСКА остались счастливыми и удовлетворенными👍
Можно еще за кубок, и второе место в ЧР, в ногомяче побороться. Гандболистки ЦСКА Кубок России выиграли, могут и за золото ЧР потягаться. Шансы на это неплохие.
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