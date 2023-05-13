Быков о карьере Федорова: «Не удивлюсь, если Сергей поедет в НХЛ и добьется там успеха. Но желаю взять хет-трик из Кубков Гагарина перед этим»
Вячеслав Быков пожелал Сергею Федорову выиграть 3-й Кубок Гагарина перед работой в НХЛ.
Специалист выиграл 2 Кубка Гагарина с ЦСКА за 2 года работы главным тренером.
«Тренерская карьера Федорова в НХЛ? Это риторический вопрос. Это человек, который имеет великолепный, большой, богатый и победный опыт работы со многими хоккеистами мирового уровня.
Я не удивлюсь, если Сергей бросит себе вызов и поедет в НХЛ. И не удивлюсь, если он там добьется результата.
Но хотелось бы, чтобы Федоров взял хет-трик из Кубков Гагарина перед отъездом в НХЛ. Вот этого я ему желаю достичь», – сказал бывший тренер сборной России.
Удачи в карьере .👍