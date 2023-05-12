Игорь Есмантович: «ЦСКА – единственная команда без премий в регулярке. ЦСКА – это философия. Чувство, вскормленное нашими прадедами-хоккеистами»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мыслями о создании команды-династии.
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в двух сезонах подряд.
– Как удалось сделать команду-династию?
– ЦСКА – это философия. Чувство, вскормленное нашими прадедами-хоккеистами. Они формировали философию.
Мы не развалились, выполняем все с честью и достоинством. Это кропотливый тяжелый путь.
Мы вместе с Сергеем Федоровым и Денисом Денисовым смогли все это удержать, не расплескать.
Мы единственный клуб, кто не получает премии в рамках регулярного чемпионата. Вы понимаете, какие это экономические рычаги для хоккеистов.
Дорогого стоит, что ребята приходят к нам и это понимают.
Династия-команда – философия побеждать. Она идет с самого раннего детства, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
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