Игорь Есмантович: «ЦСКА – единственная команда без премий в регулярке. ЦСКА – это философия. Чувство, вскормленное нашими прадедами-хоккеистами»

Теги ЦСКА Денис Денисов Сергей Федоров КХЛ Игорь Есмантович деньги Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мыслями о создании команды-династии.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в двух сезонах подряд.

– Как удалось сделать команду-династию?

– ЦСКА – это философия. Чувство, вскормленное нашими прадедами-хоккеистами. Они формировали философию.

Мы не развалились, выполняем все с честью и достоинством. Это кропотливый тяжелый путь.

Мы вместе с Сергеем Федоровым и Денисом Денисовым смогли все это удержать, не расплескать.

Мы единственный клуб, кто не получает премии в рамках регулярного чемпионата. Вы понимаете, какие это экономические рычаги для хоккеистов.

Дорогого стоит, что ребята приходят к нам и это понимают.

Династия-команда – философия побеждать. Она идет с самого раннего детства, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

3 комментария

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гилберт
Что за премии в регулярке? Что за бред? И откуда он знает про другие клубы?
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Dilmas
В ЦСКА априори самые сильные игроки и самые высокие зарплаты в лиге. Какая еще философия
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Сергей Орлов
Что-то он совсем иго-го.
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