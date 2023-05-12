«В НХЛ далеко не такие гениальные тренеры. Боятся наших брать». Крикунов считает, что Ларионов, Билялетдинов и Федоров могли бы работать в лиге
Владимир Крикунов заявил, что в НХЛ боятся назначать российских тренеров.
КХЛ включила Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.
– Смогли бы они проявить себя в НХЛ?
– Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку.
Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера. Боятся брать наших.
Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Может когда-то и разбирался , а сейчас просто пургу промел.