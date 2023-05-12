«В НХЛ далеко не такие гениальные тренеры. Боятся наших брать». Крикунов считает, что Ларионов, Билялетдинов и Федоров могли бы работать в лиге

Владимир Крикунов заявил, что в НХЛ боятся назначать российских тренеров.

включила , и в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

– Смогли бы они проявить себя в ?

– Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку.

Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера. Боятся брать наших.

Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.