«В НХЛ далеко не такие гениальные тренеры. Боятся наших брать». Крикунов считает, что Ларионов, Билялетдинов и Федоров могли бы работать в лиге

Теги Ак Барс ЦСКА Торпедо Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов заявил, что в НХЛ боятся назначать российских тренеров.

КХЛ включила Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

– Смогли бы они проявить себя в НХЛ?

– Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку.

Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера. Боятся брать наших.

Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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9 комментариев

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Эдуард Элверс
Ну конечно к кубку! Там команд 15 могут запросто выстрелить в ПО, а фавориты все проиграть, как в этом году все кроме Каролины слились. Даже элемент рандома есть высокий. Это не наша лига. Вообще роль тренеров в НХЛ не так велика, хотя конечно это очень важно. Там больше ген. менеджеры рулят и сами игроки. За последние лет 20-25 тренеров пять набереться, кто реально был крут в НХЛ
+7
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Velirpa
конечно, боятся наших, ровно по этой причине, Евровидение не приглашает Корею вслед за Австралией, ибо k-pop разъе*ал бы эту лавочку, как российские тренеры - НХЛ, очевидно же.
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Костя Кот
боятся, завидуют и хотят напасть))) ууууу
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Dr. Heisenberg
Судя по всему, он понятия не имеет, что такое тренер в НХЛ.
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vaslover
Крикунов прав. В Северной Америке действительно очень ревностно относятся к иностранцам которые могут возглавить их хоккейные клубы. Тот же Юкка Ялонен настоящий батя европейского хоккея, спокойно мог бы тренировать какой-нибудь клуб НХЛ, тот же Даллас с пятью финнами в составе или например в Коламбусе.
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catcher69
возьмите уже деда в вашингтон он их там всех заставит баллоны таскать вокруг белого дома ))))))))
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Сергей Щетинин
Ответ kvint(ksk)
Прежде чем начнется хейт Крикунова, хочу напомнить , что это последний русский тренер, который обыграл сильнейший состав сборной Канады на ОИ 06. Так же хочу напомнить, что благодаря Крикунову беларусы сенсационно вышли в 1/2 ОИ в 02, выбив в 1/4 топовых шведов . Я это все к тому, что человек все же разбирается .
Канаду на тех ои обыграла не только Россия. А также наши остались без медалей, поэтому похвастаться нечем.
Может когда-то и разбирался , а сейчас просто пургу промел.
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