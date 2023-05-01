«Флорида» вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Торонто»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» одолела «Бостон» (4:3 ОТ) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-3.

«Пантерс» вышли во 2-й раунд плей-офф во втором сезоне подряд. В прошлом розыгрыше «Флорида» проиграла во 2-м раунде «Тампе» (0-4).

В текущем турнире следующим соперником «Пантерс» станет «Торонто», обыгравший в 1-м раунде «Лайтнинг» (4-2).

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13 комментариев

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gopnik23
Дуэль Самсонов - Бобровский, коих списали все. Жизнь реально лучший драматург 😅
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Антон
Милуоки теперь хоть не так обидно
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sega megabitovich
вот так кошки лол, облапошили медведей 👏😄
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jonnysilverhand01
Почти все ждали битву титанов Тампа - Бостон, в итоге получили Флориду - Торонто … ух, и это только первый раунд !
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забил на оборону
вторник, в Торонто
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Deathspell Omega
Всеж не забываем, что "Флориду" тренирует самый опытный на данный момент тренер лиги - Пол Моррис.
Он вообще в топ4 за всю историю входит по матчам среди тренеров и, учитывая возраст и форму, вполне может и Скотти Боумена подвинуть на вершине.
Правда не выигрывал ничего, но опыт не пропьешь...
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Костя Кот
бобровский включается только в плове
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Pinturicchio10
Ответ gopnik23
Дуэль Самсонов - Бобровский, коих списали все. Жизнь реально лучший драматург 😅
Наверное, кто из них лучше сыграет, тот и возьмёт серию причём, потому что нападение у обеих команд огненное, а вот защита сомнительная (хотя у Торонто наверное поприличнее всё же)
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Владимир Кувшинов
Ответ gopnik23
Дуэль Самсонов - Бобровский, коих списали все. Жизнь реально лучший драматург 😅
Ну если Боб поймал свою игру то думаю у Самсонова шансов не будет!!
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Сергей Югай
Ответ Монгольские спецслужбы
Торонто будет в финале Кубка Стэнли.
Фиг они там будут ! Отлетят от пантер!
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