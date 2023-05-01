«Флорида» вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Торонто»
«Флорида» одолела «Бостон» (4:3 ОТ) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-3.
«Пантерс» вышли во 2-й раунд плей-офф во втором сезоне подряд. В прошлом розыгрыше «Флорида» проиграла во 2-м раунде «Тампе» (0-4).
В текущем турнире следующим соперником «Пантерс» станет «Торонто», обыгравший в 1-м раунде «Лайтнинг» (4-2).
Он вообще в топ4 за всю историю входит по матчам среди тренеров и, учитывая возраст и форму, вполне может и Скотти Боумена подвинуть на вершине.
Правда не выигрывал ничего, но опыт не пропьешь...