Тренер «Флориды» о Бобровском против «Торонто»: «Первые 10 минут были сложным испытанием, но потом он стоял стеной»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис похвалил вратаря Сергея Бобровского после матча с «Торонто» (3:2, 2-0).

Главный тренер «Флориды» высказался после 2-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

«Вам нужно, чтобы ваш вратарь выигрывал серию каждый вечер, и сегодня он сделал это. Не думаю, что ему было легко в начале матча. Конечно, наша игра в обороне первые 10 минут была для него сложным испытанием, но потом он стоял стеной.

Иногда стоишь за бортиком и чувствуешь, что твой вратарь в порядке: «Блин, он больше не проиграет». Это то, что он дал нашей команде сегодня», – сказал Морис.

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7 комментариев

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melmi
Рад за Боба
Очень средняя регулярка( это еще мягко сказано ), давление СМИ, разговоры про жирный контракт, на начало плова сел на скамейку
Получил свой шанс и тащит команду
Лучший наш вратарь в этом походе за КС
+25
-2
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Владимир Кувшинов
Ребята будем откровнны посредственным киперам две Везины не дают! Боб отличный вратарь!!
+23
-1
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BomBerman
ага, а после 10 минут - ничего, привык.
+8
-1
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Кашпир
Ответ melmi
Рад за Боба Очень средняя регулярка( это еще мягко сказано ), давление СМИ, разговоры про жирный контракт, на начало плова сел на скамейку Получил свой шанс и тащит команду Лучший наш вратарь в этом походе за КС
Так-то по факту (статистика и впечатление) лучший в ПО Шестеркин. Как среди наших, так и вообще. Но есть нюанс...
+6
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Владимир Ч
Боб хорош!
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Rio de Janeiro
Самсонов 2 гол откровенно пустил и вообще Флориде часто везло со слабой реализацией Торонто, но в целом можно сказать, что матч выиграл Бобёр.Так держать)
+3
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