Тренер «Флориды» о Бобровском против «Торонто»: «Первые 10 минут были сложным испытанием, но потом он стоял стеной»
Пол Морис похвалил вратаря Сергея Бобровского после матча с «Торонто» (3:2, 2-0).
Главный тренер «Флориды» высказался после 2-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли.
«Вам нужно, чтобы ваш вратарь выигрывал серию каждый вечер, и сегодня он сделал это. Не думаю, что ему было легко в начале матча. Конечно, наша игра в обороне первые 10 минут была для него сложным испытанием, но потом он стоял стеной.
Иногда стоишь за бортиком и чувствуешь, что твой вратарь в порядке: «Блин, он больше не проиграет». Это то, что он дал нашей команде сегодня», – сказал Морис.
Очень средняя регулярка( это еще мягко сказано ), давление СМИ, разговоры про жирный контракт, на начало плова сел на скамейку
Получил свой шанс и тащит команду
Лучший наш вратарь в этом походе за КС