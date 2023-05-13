Ротенберг о травме Бардакова: «Новым капитаном «России 25» будет Никишин. Он заслужил эту роль»

Теги СКА травмы Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Степан Фальковский Захар Бардаков Александр Никишин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о травме Захара Бардакова.

Форвард сборной «России 25» получил повреждение в матче с Беларусью (4:1).

— Главный тренер белорусов Квартальнов считает, что Фальковский не заслужил даже удаления в том эпизоде, когда травму получил наш капитан Бардаков. А что думаете вы?

— Я пересмотрел этот эпизод — там было стопроцентное удаление. Фальковский давно не играл. Видимо, он выпал из тонуса, ему было тяжело войти в игру. Когда Бардак уже отвернулся, он ударил его клюшкой, как шлагбаумом, в шею. Возможно, Захар получил сотрясение.

Но это такая игра. Трус не играет в хоккей. Следующий матч будет еще сложнее. Потому что Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] очень хочет победить. А мы должны делать все возможное, чтобы мы победили.

Новым капитаном будет Никишин. Он заслужил эту роль, весь сезон к этому шел. Это большая честь — быть капитаном сборной России.

— Все плохо с Бардаковым?

— Тяжело сказать, еще нет диагноза. Но следующий матч он точно пропустит.

— Фальковский также грубо толкнул еще одного игрока СКА — Камалова. Может, вам побеседовать со Степаном?

— Знаете, мы так тренируемся весь сезон в СКА. Вот так, как вы сегодня видели. У нас в кровь бьются ребята на тренировках. Только так можно победить. Поэтому мы и выиграли 60 матчей в этом сезоне — больше всех в КХЛ. Поэтому мы и взяли один кубок из двух разыгранных: взяли Кубок Континента, теперь надо брать Кубок Гагарина. Еще есть над чем работать.

— То есть ругать Фальковского не станете?

— О чем вы говорите? Это как ругать спарринг‑партнера Хабиба Нурмагомедова за то, что он его придушил на тренировке. Это смешно. Ценю юмор! — сказал главный тренер сборной «России 25».

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1 комментарий

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Mr.sgi87
Ротенберг :"Главным тренером сборной мира буду я, он заслужил эту роль "!
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