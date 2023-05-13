Ротенберг о травме Бардакова: «Новым капитаном «России 25» будет Никишин. Он заслужил эту роль»

Роман Ротенберг высказался о травме Захара Бардакова.

Форвард сборной «России 25» получил повреждение в матче с Беларусью (4:1).

— Главный тренер белорусов Квартальнов считает, что Фальковский не заслужил даже удаления в том эпизоде, когда травму получил наш капитан . А что думаете вы?

— Я пересмотрел этот эпизод — там было стопроцентное удаление. Фальковский давно не играл. Видимо, он выпал из тонуса, ему было тяжело войти в игру. Когда Бардак уже отвернулся, он ударил его клюшкой, как шлагбаумом, в шею. Возможно, Захар получил сотрясение.

Но это такая игра. Трус не играет в хоккей. Следующий матч будет еще сложнее. Потому что Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] очень хочет победить. А мы должны делать все возможное, чтобы мы победили.

Новым капитаном будет . Он заслужил эту роль, весь сезон к этому шел. Это большая честь — быть капитаном сборной России.

— Все плохо с Бардаковым?

— Тяжело сказать, еще нет диагноза. Но следующий матч он точно пропустит.

— Фальковский также грубо толкнул еще одного игрока — Камалова. Может, вам побеседовать со ?

— Знаете, мы так тренируемся весь сезон в СКА. Вот так, как вы сегодня видели. У нас в кровь бьются ребята на тренировках. Только так можно победить. Поэтому мы и выиграли 60 матчей в этом сезоне — больше всех в . Поэтому мы и взяли один кубок из двух разыгранных: взяли Кубок Континента, теперь надо брать Кубок Гагарина. Еще есть над чем работать.

— То есть ругать Фальковского не станете?

— О чем вы говорите? Это как ругать спарринг‑партнера Хабиба Нурмагомедова за то, что он его придушил на тренировке. Это смешно. Ценю юмор! — сказал главный тренер сборной «России 25».