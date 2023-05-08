Михаил Воробьев о 4:7 от Беларуси: «У них сильная команда, нас подвела реализация. Тренерский штаб детально разобрал эти игры, показал, в чем наши резервы»

Теги СКА Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Михаил Воробьев сборная России U25 Хоккей

Михаил Воробьев высказался о поражении сборной «России 25» от Беларуси (4:7) в Астане.

Команда под руководством Романа Ротенберга заняла 2-е место на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023.

– Сборная «России 25» заняла лишь второе место на открытом турнире Казахстана, выиграв у хозяев и уступив белорусам. Как оцените результат?

– Матчи в Челябинске против белорусов нам удались лучше. Там был настоящий ажиотаж при идеальной организации – и наша сборная показала яркий, атакующий хоккей, порадовала переполненные трибуны.

В Астане выдержали свой игровой стиль в первом матче против казахстанцев. Во втором матче подвела реализация, хотя по игре смотрелись неплохо, создали много моментов. Кстати, у сборной Беларуси новый тренер [Дмитрий Квартальнов] и качественный состав, это сильная команда, что она доказала на следующий день, когда разгромила команду Казахстана.

Тренерский штаб сборной России детально разобрал эти игры, показал, в чем наши резервы. Работаем и играем дальше – турне продолжается.

– Вы в Астане с белорусами не сыграли. Почему?

– Тренеры проводят небольшую ротацию. В сборной России 25 много моложежи, у каждого есть шанс.

Вообще наша команда получила в Казахстане бесценный опыт. Провели два матча, по сути, за 18 часов – вечерний и дневной. Я словно вернулся в Филадельфию, где в АХЛ мы иногда проводили три матча за три дня, причем первый и третий – домашние, а второй – гостевой, на который добирались на автобусе.

Тут примерно такой же режим – Челябинск – Астана – Красноярск. Для молодой команды это отличный тест перед новой серией игр! – сказал форвард СКА и «России 25». 

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4 комментария

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Кеша
Тренерский штаб разобрал игру . Мне интересно на каких компонентах акцентировал внимание игроков лично главный тренер. Бгггг . А как обстоят дела у Квартального с тактической нехваткой свежести в микронюансах? Все-таки два матча за два дня .
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Antoniom
Реализация? Эти люди в своём уме? То есть нужно было забить 8? Пропустить 7 шайб от команды, которая не относится к ведущим хокейным державм.Система Йозе.
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Александр Кудрявцев
Да уж круто
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Angelgirl
Позор! Если есть достоинство, в отставку!
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